Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümetin geçtiğimiz günlerde yayınladığı KHK’da, yurt dışındaki seçmenlerden adres bilgisi olmayanların Türkiye’nin yurt dışı temsilciliklerinde kayıtlı kimlik bilgileri ile oy kullanabilmesine yönelik düzenleme yapılmıştı. CHP, bu düzenlemenin, ‘Seçimlere bir yıl kala seçim yasasında yapılan değişikliklerin uygulanmayacağına’ yönelik anayasa hükmüne aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için YSK’ya başvurmuştu. YSK, CHP’nin bu başvurusunu reddetti. YSK yetkilileri, seçim yasasında bir değişiklik yapılmadığını, KHK’daki düzenlemenin nüfus kanunda bir değişiklik içerdiğini belirterek, CHP’nin başvurusunun reddedildiğini dile getirdi.

YSK'DA 2 NİSAN HAZIRLIĞI

TBMM Genel Kurulunda önümüzdeki hafta sonu tamamlanması beklenen Anayasa değişikliğinin Şubat başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanması durumunda, 2 Nisan’da referanduma sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Anayasaya göre, Cumhurbaşkanının anayasa değişikliklerini halkoyuna sunulması kararından 60 gün sonra referanduma gidilmesi gerekiyor. YSK da tüm hazırlıklarını 2 Nisan veya 9 Nisan tarihine göre yapıyor. YSK yetkilileri, referandum sürecinin nasıl işleyeceğine ilişkin 30 civarında genelge hazırlandığını dile getirdi. İl, ilçe seçim kurulları, sandık kurulları, oy kullanma saatleri, referandum sonuçlarının birleştirilmesi, denetlenmesi, seçmen listeleri ve sandık güvenliği gibi konularda YSK bir dizi genelge yayınlanacak. Yücel KAYAOĞLU / TÜRKİYE GAZETESİ