CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifi ile ilgili görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'den randevu istedi. Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin çarşamba günü saat 12.00'de Meclis'te bir araya geleceği öğrenildi...