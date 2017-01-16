CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifi ile ilgili görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'den randevu istedi. Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin çarşamba günü saat 12.00'de Meclis'te bir araya geleceği öğrenildi...
Kemal Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'den randevu istedi
16.01.2017 - 18:23 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 18:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasa teklifi için MHP Lideri Bahçeli'den randevu istedi.
Etiketler : kılıçdaroğlu,bahçeli,randevu,
438416 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/438416.aspx
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