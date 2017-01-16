Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, anayasa değişiklik teklifi ile ilgili görüşmek üzere MHP Genel Başkanı Bahçeli'den randevu istedi. Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin çarşamba günü saat 12.00'de Meclis'te bir araya geleceği öğrenildi...