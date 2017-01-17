Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

Bir haftalık Meclis Genel Kurulu mesaisi yumruklu-tekmeli kavgaların yanı sıra, ‘gülümseten’ renkli anlara da tanıklık etti. TBMM’de küslerin barıştığı, yöresel yemeklerin sergilendiği, milletvekillerinin elleriyle çay servisi yaptığı birbirinden farklı olaylar yaşandı. TBMM Genel Kurulunda 9 Ocak günü başlayıp, 15 Ocak gece yarısı biten anayasa değişikliği teklifinin görüşmeleri hemen hemen her gün sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. CHP Milletvekili Ali Şeker, görüşmeler boyunca profesyonel ekipmanla saatlerce canlı yayın yaptı. Bu durum CHP’li milletvekillinin, ‘Cevat Kelle’ ve ‘Şeker TV’ ismi ile anılmasına neden oldu.

KULİSLER OYUN PARKI

Uzun süren Anayasa mesaisi sebebiyle milletvekilleri çocukları ile zaman zaman TBMM’de buluştu. Özellikle kadın milletvekillerinin küçük çocuklarının akşam saatlerinden itibaren TBMM kulislerini ‘oyun parkına’ çevirdikleri dikkat çekti. Bazı milletvekillerinin kulislerde çocuklarına ders çalıştırdıkları bile görüldü.



İKRAM YARIŞI

Milletvekilleri, seçim bölgelerinin yemeklerini ikram etmek için âdeta birbiriyle yarıştı. Batman, Afyon, Şanlıurfa ve Konya milletvekillerinin en çok ilgi gösterdiği yöresel yemekler oldu. Başbakan Binali Yıldırım da yöresel yemeklerin ikram edildiği günlerde yemeğini Meclis lokantasında yedi. Anayasa görüşmeleri sırasında Meclis’te milletvekilleri tarafından Çankırı’dan getirilen organarik süt ve un helvası, Burdun’dan salep, Çorum’dan da taze kavrulmuş leblebi ikram edildi.

ANAYASA ‘HATIRASI’

Hem Genel Kurul salonunda oy kullanırken, hem de kulisteki sohbetlerinden Başbakan’la çekilen fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşan AK Parti milletvekillerinin bazıları ise, hatıra olsun diye anayasa teklifine ait kitapçığı Yıldırım’a imzalattı.

ÖZDAĞ: HELALLİK İSTEDİ

Anayasa görüşmeleri 7 yıllık küsleri de barıştırdı. Ülkücü kökenli AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, 2010 yılındaki Anayasa referandumda ‘görüş ayrılığına’ düştüğü için araları açılan MHP Lideri Devlet Bahçeli ile barıştı. Özdağ, Meclis Genel Kurulunda Bahçeli’nin yanına gidip ‘helallik’ istedi. Özdağ “Sayın Bahçeli 2010 yılında, ‘FETÖ okulları bir gün başınıza bela olacak’ demişti. Ben inanmamıştım. Haklı çıktı. Meclis’te yanına giderek, ‘FETÖ konusunda sizin gördüğünüzü ben o dönem göremedim. Hakkınızı helal edin’ dedim. Aradaki buzlar da çözüldü” dedi.

OTURMA REKORU

Oturumu yöneten AK Partili Başkanvekili Ahmet Aydın ile komisyon sıralarında oturan Mustafa Şentop, Genel Kurul çalıştığı sürece yerlerinden hiç kalkmayarak adeta ‘oturma’ rekoru kırdılar.

BAHÇELİ’DEN CHP’YE AĞIR SÖZLER…

Anayasa değişiklik teklifinde Meclis’te ilk tur görüşmeleri tamamlandı. İkinci tur görüşmeleri başlamadan önce CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kritik bir hamle geldi. Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den randevu istedi. Bahçeli, yarın saat 12:00’de Kılıçdaroğlu’na randevu verdi, ardından ise Twitter mesajlarıyla CHP’ye ağır sözlerle yüklendi. MHP lideri şunları kaydetti:

∂ Allah’ın izniyle çarşamba günü (yarın) başlayacak ikinci tur görüşmelerinden sonra anayasa değişikliği milletimizin önüne gelecektir. İnancım budur. Milletten yana görünüp yine millete güvensiz ve duyarsız kalanlar bir kez daha çuvallayacaklar ve yüzleri kızarmaktan kurtulamayacaktır.

∂ Milletten ümidini kesen CHP yönetimi, milli iradeye çıkan yolları tıkamak ve hatta kullanılamaz hale getirmek için olmadık yollara sapmıştır. TBMM’de yaşanan kürsü işgalleri, kavga sahneleri, ucuz oyunlar, isnat ve iftiraya varan siyasi söylemler muhataplarını mahcup edecektir.

∂ CHP ve yanında hizalanmış kaos ittifakı, akla hayale gelmedik senaryolarla milletin kaderine sahip çıkma hakkını gasp etmeye kalkıştılar.

∂ Türk milleti birliğini, dirliğini ve bekasını mahfuz tutarak geleceğe korkusuzca yürüyecektir. Ortak milli çıkar, kişisel gaye ve hırslara kurban edilmeyecektir. Hizip odaklarının kuru gürültüleri, sinsi faaliyetleri dikiş tutmayacaktır.

∂ Fırtınalı denizlerde seyir halindeyken, felaketlerden uzak durmak için hem doğru pusula hem de rota düzeltmeleri şarttır.