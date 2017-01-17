Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 46 SGK, 5 İş-Kur hizmet binalarının toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına Kırgızistan’da yaşanan uçak kazası ile ilgili taziyelerini ileterek başladı.

"Kimsenin yaptığı yanına kalmayacak"

Ortaköy saldırısı failinin güvenlik güçleri tarafından yakalanmasına da değinen Erdoğan "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak. Hukuk devleti sınırları içinde herkesten hesap sorulacaktır. Ortaköy saldırısının faili teröristin yakalanmış olması bu güvenlik anlayışının öneli bir tezahürüdür. Bu konuda emeği olan tüm güvenlik ve istihbarat birimlerimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki gayretlerinde başarılarının artarak devamını biliyorum" dedi.

"Devlet hizmeti vatandaşının ayağına götürebilmek için çalışıyor"

Yeni yapılan SGK ve İş-Kur hizmet binalarına ilişkin "Bir ülkenin gücü kuvveti bu mekanlardan gelmektedir. Oralarda çalışan personelinde güç kaynağı fiziki mekanlardır. Toplam 241 milyon liralık bir yatırım ile ülkemize kazandırılan bu tesislerin faaliyete geçmesinde emeği olan bakanlarımızı, SGK Başkanını, İş- Kur Genel Müdürüne, işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum" açıklamasında bulunan Erdoğan, geçen 14 yılda Türkiye’nin en büyük reformları hayata geçirdiği alanların başında sosyal güvenliğin geldiğini söyledi.

SGK kurumlarının tek çatı altında birleştirilmiş olmasının tarihi bir reform olduğunu belirten Erdoğan "Bunu çok engellemek isteyenler oldu, ‘bu tek çatı altında toplanacak’ dedik. Ülkemizde işçi, memur, esnaf ayrımı yok. Sadece kendi hesabına ve ücretli olarak çalışan var. İster genel müdür olun, ister işçi aynı statüye sahipsiniz. Mali açıdan şeffaf, hesap verebilir, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemine de sahibiz. Artık vatandaş devletine ulaşmak için dere tepe koşturmuyor. Devlet hizmeti vatandaşının ayağına götürebilmek için çalışıyor. Daha önce aylar süren işlemler bugün günlere, saatlere sığdırılmış durumdadır. Sosyal güvenlik, e-devlet sisteminde en çok hizmet sunulan alanların başında geliyor" diye konuştu.

"Dünkü Türkiye’de emekli olmak demek sefalete mahkum olmak demekti"

Asgari ücret ve emekli maaşlarına ilişkin 2002 ve 2016 yılını kıyaslayarak örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünkü Türkiye’de emekli olmak demek sefalete mahkum olmak demekti. Gönlümüz çok fazlasını arzu ediyor. Bugün ülkemizde yaşı gelip emekli olan kimsenin mağdur olması söz konusu değildir" dedi.

Sosyal hukuk devleti anlayışından bahseden ve Türkiye’nin 3 milyonun üzerindeki sığınmacılara yönelik yaptıklarını ve Avrupa ülkelerinin bu konuda bir icraatlarının olmadığını söyleyen Erdoğan "'Sosyal bir hukuk devletiyiz’ diyoruz ya, bunu lafla değil icraatla yapıyoruz. Kendi vatandaşlarımızla kalmıyoruz, ülkemizde yaşayan 3 milyonun üzerindeki sığınmacıların temel ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Bizden çok daha zengin olduğu halde mültecileri ülkelerine almıyorlar. Aylan bebeğin o kıyıya vuran resmini çekip dergilere kapak yapıyorlar, Ümran’ın o halini hemen fotoğrafını alıp dergilerine kapak yapabiliyorlar. Tamam da icraat nerede. İcraat yok. Ama biz tarihimiz itibariyle, bize yüklediği sorumluluk sebebiyle her zaman darda kalanın, mazlumun, mağdurun yayında olduk olmaya da devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

"51 hizmet binasını milletimizin hizmetine sunuyoruz"

Bugüne kadar 1,5 milyar değerinde 367 hizmet binasını hizmete sunduklarını söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ise "Bugün de yine 51 hizmet binasını milletimizin hizmetine sunuyoruz. 39 hizmet binasının yapı mı da devam ediyor" diye konuşurken, sosyal güvenlik konusunda yapılan çalışmaları anlattı. 2002 yılında vatandaşların yüzde 70’inin sosyal güvenlik kapsamı içinde olduğunu belirten Bakan Müezzinoğlu, bugün vatandaşların yüzde 99.5’inin sosyal güvenlik kapsamı içine alındığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği milli seferberlik ruhunu çalışma hayatında da başlattıklarının altını çizen Bakan Müezzinoğlu, "İstihdamdaki daralmayı azaltabilmek, yatırımın önünü açabilmek ve gençlerimize iş alanları oluşturabilme adına sizin de toplumun tamamına söylediğiniz milli seferberlik ruhuna uygun olarak çalışma hayatında milli seferberlik eylemini başlattık. Üst yöneticilerimiz ve illerdeki müdürlerimiz toplumla iç içe olabilmek ve dinamikleri daha güçlü hale getirebilmek adına çalışma hayatında milli seferberliği başlattık" dedi.