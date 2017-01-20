Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğuzhan ŞAHİN ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, önceki gece anayasa değişiklik teklifinin oylamaları sırasında Meclis’teki makamında gazete yöneticileri ile sohbet etti. Yıldırım’ın açıklamaları özetle şöyle:

Anayasa oylamaları nasıl gidiyor?

Birinci turdaki oy ortalamasıyla uygun gidiyor. Gayet güzel.

Bahçeli ve Kılıçdaroğlu görüştü?

Devlet Bahçeli konuşacaklarının ipucunu kamuoyuna iki gün önce duyurdu. O çerçevede konuşma olmuştur herhalde… Bahçeli ‘Oyum evettir, referandumda da tutumum aynı olacak’ dedi. AK Parti, MHP olarak meydanlarda anlatacağız. HDP ve CHP de aleyhte, karşı kampanya yapacaktır. Bu kampanyadaki ayrışmanın vatandaşın vereceği oyla bire bir örtüşeceğini düşünmüyorum. Toplumsal kutuplaşma ve husumete dönüşmesi söz konusu olmaz.

Sizce vatandaşın tavrında ne belirleyici olacak ?

Türkiye gündeminin şu anda iki konusu var. Terör ve ekonomi. Sıralama yaparsak bazen biri, bazen biri öne çıkıyor. Nihai kertede, terörün ülkemiz için ekonomimizden çok daha hassasiyet arz ettiğini görüyorum. Vatandaş da bunu görüyor. Devlet terörle mücadele ediyor. Vatandaş görüyor.

Gülen’in suikast ile ilgili sözleri vardı

Öyle gizemli laflar ediyor. Şifreli konuşmayı seviyor.

Referandum sürecinde terörle mücadele nasıl gidecek?

Terörle mücadele birinci önceliğimiz. Asimetrik saldırılara karşı tedbirlerimizi alacağız, alıyoruz. Daha da sıkılaştırarak alacağız.

Referandum sürecinde tehdit olursa, mitingler yapılır mı?

Tehdit her yerde var. Hiçbir ülke güvenli değil. Avrupa’dakilerin rahat mı olduğunu düşünüyorsunuz.

Referandum konusunda anketler ne diyor?

Anketleri kendim yaparsam inanırım. Bir sıkıntı yok.

Trump, Obama’dan daha mı olumlu olacak?

Verdiği mesajlar öyle, bekleyelim. Ama mesajları olumsuz değil. ABD yönetiminin Suriye, Irak politikalarındaki olumsuz tutumunun değişeceğini düşünüyorum. Bu bölgede ki gelecek politikalarda, Türkiye ile daha yakın çalışacağını söylüyor. Bunlar güzel şeyler.

Yeni yönetim Gülen’i iade eder mi?

Yeni ABD yönetiminin, Türkiye ile ilişkilerini düzeltmesi için üç somut adım atması gerekiyor.

* İlişkilerimizi olumsuz noktaya getiren FETÖ terör örgütünün başını bize iade etmesi lazım. Hukuki süreci hızlandırmalı.

*PYD, YPG ile iş birliğini, silah vererek desteklemeyi bırakması lazım.

*Türk halkının ABD konusunda 15 Temmuz’dan sonra çok olumsuz bir algısı var. Bunu düzeltmeli.

Dalgalanma gelip geçici

Başbakan Yıldırım’ın gündeminde ekonomi de vardı. Yıldırım, “Örgütler üzerinden ekonomik olarak maksatlı operasyon çekenler var. Merkez Bankamız tüm olaylara hâkimdir. Elindeki araçlarla gereken tedbirleri alır, almaya da devam ediyor. Türk ekonomisinin temelleri, makroekonomik göstergeleri sağlamdır, dalgalanmalar gelip geçicidir. Biz hükûmet olarak gereken tedbirleri alıyoruz” diye konuştu.