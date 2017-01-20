Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliği ile Türkiye'de yeni bir yönetim tarzının adapte edilmeye çalışıldığını belirtti.

"İSTİFA ETMEKTEN VAZGEÇTİM"

Bu konu hakkındaki endişelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de ilettiğini aktaran Halaçoğlu, şunları söyledi: "Kendisine tabanımızda çok büyük tepki olduğunu söyledim, kendisi de sorumluluğu üzerine aldığını belirtti. Bu konu bir kişinin sorumluluğuyla izah edilebilecek bir konu değil. Türkiye'nin geleceği ile ilgili bir meseledir. Devlet Bey de benim düşüncelerime saygı gösterdi. İstifa edeceğimi söyledim, etmemem gerektiğini belirtti. Bu nedenle istifa etmekten vazgeçtim."

"BAHÇELİ, CUMHURBAŞKANI'NA YASAL ZEMİN OLUŞTURMA DÜŞÜNCESİNDE"

Devlet Bahçeli'nin ise "Şimdiki Cumhurbaşkanının anayasayı dinlemediği, dolayısıyla buna bir zemin oluşturması ve yaptıklarını en azından yasal hale getirme düşüncesinde olduğu" yönünde bir açıklamada bulunduğunu kaydeden Yusuf Halaçoğlu, "Milletvekili olmuşum, olmamışım, benim partim 'Evet' diyor. 6 arkadaşımız 'Hayır' diyoruz. Bunu söylerken de partimize ters düştüğümüzü biliyoruz. Anayasa bize özgür iradeyle karar vermemizi söylüyor, biz buna uyuyoruz" dedi.

İHRAÇ EDİLENLER "HAYIR" DİYECEK

MHP'de partiden ihraç edilen Ümit Özdağ ile 6 milletvekilinin anayasa değişikliğine "Hayır" diyeceklerini vurgulayan Halaçoğlu, "Milletvekili arkadaşlarımız İsmail Ok, Nuri Okutan, Kadir Koçdemir, Atila Kaya ve ben doğrudan 'Hayır' diyen milletvekilleriyiz. Onun dışında 34 milletvekili kalıyor. 3 milletvekili arkadaşımız da kullandıkları pulu görevlendirilen kişiye vermeyenler. 31 kişi ise oy kullandıkları pullarını belirlenen görevliye teslim ediyorlar. Dolayısıyla özgür iradelerini kullanamıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.