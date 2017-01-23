Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Kapan İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Şubat’ta meydanlara ineceğini söyleyen Başbakan Binali Yıldırım’ın ardından seçimler öncesi aktif olacağının sinyalini verdi. Erdoğan, Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’ı kapsayan Doğu Afrika gezisinin ilk durağı Tanzanya’ya hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

“Başbakan Binali Yıldırım seçim kampanyası için 7 Şubat’ı işaret etmişti. Sizi de meydanlarda görecek miyiz?” şeklindeki soru üzerine Erdoğan, şöyle konuştu:

“Şu anda, bizim meydanlarda yer almamıza mâni bir hâl yok. Şu anda zaten meydanlardayım. Kaldı ki bir Cumhurbaşkanı olarak, Cumhurbaşkanlığı üzerinde bir geleceğin hazırlandığı süreç herhâlde bizi de ilgilendirecektir, düşüncelerimizi halkımızla paylaşmayı gerektirecektir.”

“Acaba sizdeki anketlerde referandumla ilgili durum nedir” şeklindeki soru üzerine ise Erdoğan “Anketler var da bunları, biraz daha şöyle hızlanalım, ondan sonra inşallah sizlerle paylaşırız. Halkımızın partili Cumhurbaşkanlığına sıcak baktığı ve çok da ciddi manada bir oranla bu işe yaklaştığını görüyoruz” diye konuştu.

MHP’ye, başkanlık için “evet” demesi karşılığında “bakanlık” verileceği iddialarıyla ilgili görüşü sorulan Erdoğan, şu cevabı verdi: “Burada ağırlıklı olarak biliyorsunuz parlamentodan değil, parlamento dışı bir kabine oluşturma şansı olacağı için bu bir defa birinci derecede önem arz ediyor. İkinci derecede parlamento içinden de bu kabineye kişiler alabilir. Onu, o günün şartları belirleyecektir.”

Erdoğan, ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarını da dikkatle izlediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Orta Doğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki, bunlar doğrusu rahatsız edicidir. Biz toprak bütünlüğüne saygı duyumayan bir düşünceye ‘evet’ diyemeyiz. Onunla ilgili de özellikle ben Sayın Trump’a yapacağımız ziyarette ki randevu ne zamana verilir şu anda bilemiyorum. O görüşmede bunları tabii A’dan Z’ye kendileriyle müzakere edeceğiz. Çünkü Orta Doğu’nun belirleyici ülkesi Türkiye’dir. Orta Doğu ile yakından, uzaktan ilgisi, alakası olmayanlar çok çok tarihî bir yanlışın içine düşerek bir karar verirlerse bu tabii dünyamız için insanlık için isabetli olmaz.”