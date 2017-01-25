Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği referandumunun tarihine ilişkin, "“Muhtemelen nisan ayının ilk yarısında, 20’sine kadar uygun bir tarihte yapılacak" dedi.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında, 2007 yılındaki cumhurbaşkanı seçimi öncesi CHP’nin demokrasinin değil, vesayetin sözcülüğünü yaptığını hatırlatan Başbakan Binali Yıldırım, yeni sistemin gerekliğini bu konudan hareketle anlattı. Yıldırım, “O gün cumhurbaşkanı seçimini engellediler, engellemeye çalıştılar. Nasıl engellediler? 367 icadıyla. O zaman Atatürk’ün seçimi de yanlış. Onların kafasına göre düşünüyorsak, Atatürk, İnönü, Celal Bayar, diğerleri, hepsinin seçimi sakat. Yani hukuken sakat öyle mi? O sonuç çıkıyor. Bakın o sayıya erişen bir şey yok" diye konuştu. Başbakan, "Şu anda yapılan, 2007 referandumunda yapılan değişikliğin gereğini yerine getirmek, eksik kalan kısmını tamamlamaktır” diye devam etti.

“MUHTEMELEN NİSAN AYININ İLK YARISINDA OLUR”

Yıldırım, olası referandum tarihiyle ilgili de ise, “Muhtemelen nisan ayının ilk yarısında, 20’sine kadar uygun bir tarihte yapılacak. Zannediyorum bu hafta içerisinde de kesin tarih açıklanmış olur. Bu tabii Yüksek Seçim Kurulunun vereceği bir karar” dedi.