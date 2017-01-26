Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Genel Kurulu'ndaki iki turluk oylamada yeterli kabul oy alan anayasa değişikliği teklifi Cumhurbaşkanı onayı bekliyor. Onay ardından referandum süreci başlayacak.

Teklifi onaylamak için 21 Ocak'tan başlamak üzere 15 günü bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Doğu Afrika'dayken öğle saatlerinde yaptığı açıklamada, "Bu gece nasip olursa ülkemize dönüyorum ve ülkemize döndükten sonra öyle zannediyorum ki Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı'na parlamentodaki bu görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Bizler de değerlendirmemizi hemen yapacağız. Milletimin çünkü beklentisi budur, uzatmadan kararımızı hemen verip atılan bu kararlı adımı bizler de TBMM'ye tekraren göndereceğiz" demişti.

REFERANDUM DÜZENLEMELERİ BAŞLADI

Son olarak, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) halk oylamasında (referandum) sandık bölgesi seçmen sayılarını belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre bir sandık bölgesindeki seçmen sayısı 410-415 olacak.

YSK kararında, şu ifadeler yer aldı:

"Halkoylamasında, bir sandık bölgesindeki seçmen sayısının 410-415 olarak, mezra gibi toplu yerleşim birimleri için de mesafe durumu ve ulaşım güçlükleri ile 298 sayılı Kanun'un 5. maddesinde sandık bölgesi oluşturulması işlemlerinde oluşturulan sandık bölgelerinde de sandık seçmen sayısının 410-415 olarak belirlenmesine, Köylerde seçmen sayısını 415'i aşmadığı takdirde bir sandıkta oy kullanılabileceğine, 25 Ocak 2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi."

REFERANDUM NE ZAMAN YAPILACAK?

Referandumun, Cumhurbaşkanı onayının Resmi Gazete'de yayımını takip eden 60'ncı günden sonraki ilk pazar günü yapılması gerekiyor. Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, 2-9 Nisan tarihlerini işaret etmişti. Referandumun 20 Nisan'a kadar yapılacağını söyleyen Başbakan Yıldırım da kampanyanın Cumhurbaşkanı'yla koordineli olacağını açıkladı.