Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Referandumda halktan “güçlü” destek almak isteyen AK Parti, kampanya hazırlıklarına hız verdi. AK Parti teşkilatları sahaya inmeden Ankara’da kampa alınacak.

İlk olarak teşkilatları meydanlara inmeden Ankara’da eğitim programına alacak olan AK Parti, cumhurbaşkanlığı sisteminin hem birinci ağızdan doğru bir şekilde vatandaşlara anlatılmasını hem de “söylem birliği”ni sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 81 ilin siyasi ve hukuki işler başkanlarını Ankara’ya çağırdı.

Teşkilat için referanduma hazırlık niteliğindeki toplantıda Yazıcı, perşembe günü Genel Merkez’de, Türkiye’nin dört bir yanından gelen kendisine bağlı birim başkanlarıyla bir araya gelecek.

Toplantıda, adım adım halk oylamasına gidilen süreçte, AK Parti teşkilatlarının sahada yapacağı çalışmalar ve cumhurbaşkanlığı sisteminin halka nasıl anlatılacağı değerlendirilecek. Yazıcı, partilileri bilgilendirecek ve soruları cevaplayacak.

Referanduma hazırlık kapsamında, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığınca cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin detaylarıyla anlatıldığı kılavuz da hazırlandı.

Düzenlemeyi gerekli kılan nedenler ve yeni sistemin neler getirdiğinin detaylarıyla paylaşıldığı kitapçık, milletvekillerine, tüm parti teşkilatlarına ve belediyelere gönderildi.

Kitapçıkta, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeni bir hükûmet sisteminin inşa edildiği, bu sistemde yasamayı da yürütmeyi de doğrudan milletin oluşturduğu belirtildi. Üniter yapının “kırmızı çizgi” olduğu, cumhurbaşkanlığı sisteminin bu yapı korunarak, formüle edildiği belirtildi

Sistemde, kanun yapma tekelinin TBMM’ye ait olacağı, cumhurbaşkanı ve bakanların kanun teklif etme yetkilerinin olmayacağı, kanun teklifini, hiçbir şarta bağlı olmadan sadece milletvekilinin yapabileceği ifade edildi.