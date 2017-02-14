Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, şenlik içinde güzel bir kampanya yürüteceklerini belirterek, “16 Nisan’da güçlü, büyük Türkiye için ‘Evet’ sonucu çıkacak” dedi.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında dün Çankaya Köşkü’nde toplandı. Toplantı devam ederken açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, referandum sürecini değerlendirdi. Türkiye’nin böyle bir konjonktürde referanduma gitmesinin, Türkiye demokrasisinin olgunluğunu gösterdiğini vurgulayan Kurtulmuş, hem PKK üst düzey yöneticilerinin hem de FETÖ networkunun referandumdan ‘hayır’ çıkması için bütün güçlerini seferber ettiğini hatırlattı. Bunları söylemenin, ‘Hayır’ diyen herkesin ‘terörist’ olarak nitelendirildiği anlamına gelmediğini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu: “Ne Sayın Başbakanımız ne Sayın Cumhurbaşkanımız hiçbir şekilde ‘hayır’ diyen vatandaşlarımızın hepsinin terörist olarak algılanmasını ihsas ettirecek en ufak bir şey söylememişlerdir. Dikkat çektikleri husus, Türkiye’de milletin düşmanı, devletin düşmanı olan unsurların, sistematik olarak ve örgütsel olarak ‘hayır’a destek verdikleridir.”

Yaptırdıkları anketlere dair de bilgi veren Kurtulmuş, referandum kampanyasının başında olunmasına rağmen ‘Evet’lerin ciddi miktarda önde göründüğünü vurguladı. “Benim şahsi fikrim ve siyasi tecrübemle de söyleyeyim, kampanya ilerledikçe, ‘Evet’ kampanyasının ciddi destek bulacağını ve ciddi oranda ‘Evet’ çıkacağını düşünüyorum” diyen Kurtulmuş, “Bire bir sahadaki nabzı kontrol edeceğiz. Seçmenlerimizin hangi konularda bilgilenmeye ihtiyaçları varsa, o yönde hareket edeceğiz” ifadesini kullandı.

ÇİFTÇİYE ‘BORÇ’ MÜJDESİ

Bakanlar Kurulundan, çiftçilere de müjde de çıktı. Kurtulmuş, haberi, “Çiftçi kardeşlerimizin, Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları yeniden yapılandırılacak; yani ötelenecektir” diyerek verdi. Kurtulmuş, torununa bakan anneanne ve babaannelere verilecek maaşla ilgili gelişmeleri de değerlendirdi. Uygulamanın ilk aşamada 6 bin 500 kişi olarak planlanmasına rağmen başvurunun 30 bin kişiyi geçtiğinin hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, “Hiçbir siyaset, toplumsal isteklerin dışında kalamaz. Bu da ihtiyaçlar ve imkanlar çerçevesinde değerlendirilir” diyerek, sayının ilerleyen aşamada artabileceği sinyalini verdi.