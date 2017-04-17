16 Nisan halk oylamasının sonuçlarının belli olmasının ardından siyasi isimlerden de açıklamalar peş peşe geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, 'evet' zaferini Twitter'dan kutladı. Gökçek "100 beklerken 95 alan öğrenci gibiyim" dedi.
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16 Nisan halk oylamasının sonuçlarının belli olmasının ardından siyasi isimlerden de açıklamalar peş peşe geldi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, 'evet' zaferini Twitter'dan kutladı. Gökçek "100 beklerken 95 alan öğrenci gibiyim" dedi.
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