Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, partiye ulaşan ihlal iddialarıyla ilgili görüşmede bulunmak üzere, bugün 12.30'da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'i ziyaret edecek.

Aksünger, CHP'nin kendi örgütünden gelen ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarını sistemlerine girdiklerini belirtti.

Örgütlerinin girdiği verileri YSK sonuçlarıyla karşılaştırma işlemlerinin sürdüğünü aktaran Aksünger, bugün içinde itirazların yapılacağını bildirdi.

Bugün 12.30'da YSK Başkanı Güven'i ziyaret edeceğini vurgulayan Erdal Aksünger, şunları söyledi:

"Sandık bazlı demiyorum, şu anda bize 10 binden fazla okuldan gelen ihlal söz konusu. 57 bin okulun 10 bin 900 tanesinde ihlal yaşanmış. İş artık başka bir boyuta geçti. Bu konular bireysel itirazların ötesinde artık. Halk da bireysel itirazlarını mutlaka yapacaktır, halkın böyle bir hakkı var. Anayasa ve yasalardan kaynaklanan direnme hakkını herkes kullanacaktır."

TEZCAN 14.30'DA YSK'YA GİDİYOR

CHP, halk oylamasının iptaline ilişkin talebini içeren dilekçeyi saat 14.30'da Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunacak.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, saat 14.30'da halk oylaması iptal dilekçesini YSK'ya verecek.