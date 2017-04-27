Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, AK Parti’nin kongre sürecine ilişkin, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın “Ramazan ayını atlatalım ondan sonra süreci başlatalım” talimatı verdiğini aktardı. Ataş, basında yer alan “AK Parti’nin olağanüstü kongre yapacağı” yönündeki iddialara şaşırdıklarını belirterek, partinin yetkili kurullarında bu yönde alınmış bir karar olmadığını bildirdi. AK Parti’nin olağan kongre tarihinin 12 Eylül 2017 olduğunu aktaran Ataş, Başbakan Yıldırım’ın ve MKYK’nın kararıyla, olağanüstü kongre kararının da alınabileceğini vurguladı. Ataş, referandumdan önce takvimi başlatmayı düşündüklerini ancak Başbakan Yıldırım’ın talimatıyla bu takvimin ertelendiğini dile getirdi. Başabakan Yıldırım ile AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında tekrar konuyu istişare ettiklerini bildiren Mustafa Ataş şunları kaydetti: “Genel Başkanımızın şu talimatı oldu, ‘Ramazan ayını atlatalım ondan sonra süreci başlatalım.’ Doğru da bir talimat. Yani bizim ilçe kongrelerimizi yapma takvimimiz eylül, ekim, kasım, aralık, buralara kadar yayabiliyoruz. Yani yasal olarak il kongrelerimizi 2018’e sarkıtabiliyoruz. Dolayısıyla ‘sıkıştırmamıza gerek yok’ talimatı verdi.”