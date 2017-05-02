Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsmail Sonsuz ANKARA

Türkiye, Mayıs ayına yoğun bir siyaset gündemiyle girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün AK Parti Genel Merkezinde partiye üye olmasının öncesinde dün toplantılar birbirini izledi. İlk olarak Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, ardından da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı yapıldı. 14.50’de başlayan ve yaklaşık 1.5 saat süren MKYK’da MYK’nın AK Parti’nin 3. Olağanüstü Kongresi’nin 21 Mayıs’ta yapılmasına ilişkin kararı oy birliğiyle kabul edildi.

MKYK toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyen Parti Sözcüsü Yasin Aktay, toplantıda 16 Nisan sonrası siyasi ve hukuki durumun değerlendirildiği ve bundan sonra atılacak adımların masaya yatırıldığını ve bir dizi kararlar alındığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kurucusu ve lideri olduğu AK Parti’ye üyeliğine MKYK üyelerinin hepsinin oyuyla karar verildiğini ve bu kararın AK Parti Genel Merkezinde düzenlenecek toplantıyla ilan edileceğini açıklayan Yasin Aktay, Kurul’da ayrıca, AK Parti Genel Başbakanı ve Başbakan Binali Yıldırım’ın çağrısıyla 21 Mayıs’ta AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi’nin yapılmasına da oy birliğiyle karar verildiğini sözlerine ekledi.

KURTULMUŞ: REVİZYON YOK

Bu arada Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “Siyasetin gerektiği durumlar ortaya çıktığında Bakanlar Kurulu’nun revizyonu gündeme gelir ama bugün itibarıyla böyle bir revizyon söz konusu değildir” dedi. Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın partiye dönüşüyle, AK Parti kadrolarında büyük bir sinerjinin ortaya çıkacağını kaydetti. ABD ve Rusya’nın YPG’ye desteğinini sorulması üzerine Kurtulmuş, “Bu görüntüleri içimize sindiremiyoruz” diye konuştu.