Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi ile 27 Ağustos 2014'te partiye veda eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, anayasa değişikliğinin ardından "beşinci çocuğu" olarak nitelendirdiği partisine 979 gün sonra yeniden üye olarak dönüyor.

10 Ağustos 2014'te halkın oylarıyla cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, 27 Ağustos 2014'te yapılan AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi ile genel başkanlığı Ahmet Davutoğlu'na devrederek partisine veda etmişti.

AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE BÜYÜK HEYECAN

- Bakanlar ve Milletvekilleri salona alınmaya başlandı.

- Katılıp katılmayacağı merak edilen Ahmet Davutoğlu da salonda

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'den AK Parti Genel Merkezi'ne doğru yola çıktı.