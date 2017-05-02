Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında parti içi muhalefete karşı dikkati çeken mesajlar verdi.

"PARTİ İÇİ MÜCADELE YAPANI KOVACAĞIM"

Kılıçdaroğlu, grup toplantısında sert bir ses tonuyla "Demokrasi mücadelesini yeni başlatacağız. Verilen mücadele demokrasi tarihimizin en önemli kilometre taşlarından biridir. Bütün baskılara rağmen bu ülkenin seçmenlerinin yarısı sandığa gitti ve demokrasiden yana tavır koydu. Bu değeri koruyacağız. Parti içi mücadeleye imkan vermeyeceğim, gerekirse partiden kovacağım." dedi.