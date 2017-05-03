Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker Ankara

Referandumda MHP’lilerin yarıldığı yönünde iddialara sert tepki gösteren MHP lideri Bahçeli, “MHP’ye oy veren kardeşlerimizin hangi oranda ‘Evet’, hangi oranda ‘Hayır’ dediğini ispatlamayan, alçaktır, şerefsizdir. Hodri meydan” dedi. Grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) kararını “skandal” olarak değerlendirerek özetle şunları söyledi: Aba altından sopa göstererek Türkiye’ye parmak sallamak hiç kimsenin harcı olamaz. Avrupa önce kendi derdine yanmalıdır. Ne zaman Türkiye zarar görse alkışlayanlar Avrupa’dadır. AKPM’de oy kullanan HDP’li iki üyenin ise Türkiye’nin siyasi denetime alınmasına destek vermeleri bir diğer alçaklıktır. PKK aparatı HDP’nin Türkiye muhalifleriyle aynı karede poz vermesi bir kez daha musibetin geldiği aşamayı göstermesi bakımından dikkat çekicidir.

16 Nisan üzerinden partimizi töhmet altında bırakmaya çalışan zekâ ve ahlak özürlüleri uyduruk tezlerine inatla devam etmektedir. Bazı sözde araştırma şirketleri mal bulmuş mağribi gibi 16 Nisan halk oylaması sonuçlarına atlamış, partimize oy veren kardeşlerimizin üçte birinin evet, üçte ikisinin ise hayır dediğini açıklamışlardır. Neymiş efendim, MHP yarılmayla karşı karşıyaymış. Bunların öğüttüğü yalan, savurduğu palavradır. MHP’ye oy veren kardeşlerimizin hangi oranda evet, hangi oranda hayır dediğini ispatlamayan, alçaktır, şerefsizdir. Hodri meydan...

DAVETLERE HEP KATILIRIZ

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bahçeli, MHP’nin bakanlık alarak koalisyon ortağı olacağı şeklindeki haberlerin yanlış bir kanaat olduğunu söyledi. Bahçeli “MHP başkalarının eksiğini, gediğini tamamlamak için yama kurmaya hazır bir parti değildir. Böyle bir teklif de gelmemiştir” dedi. Bahçeli, Erdoğan’ın daveti olması hâlinde MHP’nin bu konuya nasıl bakacağı yönündeki soru üzerine, “Kim davet ederse etsin söylediklerim geçerli” ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın Hindistan ziyaretine MHP’li Saffet Sancaklı’nın da katıldığının hatırlatılması üzerine Bahçeli “Cumhurbaşkanı yurt dışına giderken partilerden, katılma arzusu taşıdığı milletvekillerini belirtmektedir. Bizim diğer arkadaşlarımız da Afganistan’a, Pakistan’a ve Rusya’ya giderken de öyle oldu. MHP olarak milletvekillerinin bu tür seyahatlere katılmalarına müsaade ediyoruz” şeklinde konuştu.