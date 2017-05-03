Böke’nin ardından kürsüye gelen Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ise, olağan kongre sürecinin başladığını duyurdu.
CHP’den Fikri Sağlar’a disiplin soruşturması
03.05.2017 - 17:01 | Son Güncelleme: 03.05.2017 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, Mersin Milletvekili Fikri Sağlar ile ilgili, basında yaptığı açıklamalar nedeniyle disiplin sürecinin başlatılması kararı alındığını kaydetti.
Etiketler : CHP,fikri sağlar,
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