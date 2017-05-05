Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin hayata geçmesiyle AK Parti’ye üye olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Mayıs’ta da genel başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Genel Başkanlık ve parti organları seçiminin yapılacağı kongre Erdoğan’ın ‘Gövde gösterisine’ dönüşecek. AK Parti’nin 21 Mayıs’ta yapılacak 3’üncü olağanüstü kongre hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, hazırlıklarla ilgili bilgi verirken, kongrenin yapılacağı Ankara Arena spor salonu ile sözleşmenin imzalandığını söyledi. Ataş, kongre hazırlıklarını şöyle anlattı: Olağanüstü kongrede sayın cumhurbaşkanımız genel başkanlığına aday gösterilecek. Milletvekili ve delegeler imza atacak. Geçen sefer bin 400’ün üzerinde delege sayın başbakanı aday göstermişti. Bu sefer de ilk imzayı sayın başbakanının atacağını düşünüyoruz. Tüm delegelerin imzası ile aday gösterilecek. Kongre hazırlıkları kapsamında, geçen yılki olağanüstü kongreyi hazırlayan arkadaşlara yine görev verdik. Bir haftadır çalışıyoruz. Tanıtım ve medya birimimiz seçim kampanyalarını da yürüten Arter ajansına talimat verdi. Onlar da bir hazırlık yapıyor. Salonunun süslenmesi, sloganlar, pankartlar ve düzeni konusunda hazırlık yapıyor. Olağanüstü kongre olduğu için yurtdışına davetiye göndermeyeceğiz, çünkü gelmeleri biraz zor. Ama Türkiye’deki temsilciliklere göndereceğiz.

GÜL VE ARINÇ’A DAVET

Ataş, son günlerde polemiklere konu olan 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davet edilip edilmeyeceği sorusuna ise “Bugüne kadar partimizde görev yapan (ihraç edilen ve istifa edilenler hariç) herkese davet göndereceğiz. Partimizle ilişkisi devam eden 22, 23, 24, 25’inci dönem il başkanları, eski bakan ve milletvekilleri, eski ve yeni belediye başkanları, kurucular dahil hepsi davet edilecek” dedi. Kongreye, STK’lar ve 15 Temmuz şehit ve gazi aileleri de çağrılacak.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Ataş’ın verdiği bilgiye göre, kongre salonunda 20 bine yakın davetli bulunacak. Salon dışındakilerle birlikte kongreye gelenlerin sayısının 100 bini aşması hedefleniyor. Ankara dışından gelecekler için Türkiye’nin 81 ilinden bin 500 otobüs kiralandı. Kongre salonuna giremeyecekler için, dışarda dev ekranlar kurulacak. Ataş “Cumhurbaşkanımızın genel başkan seçileceği kongre elbette özel olur. Bu kongre farklı olacaktır ve elbette katılım büyük olacaktır” dedi.