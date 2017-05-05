Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KOÇ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye ilişkin bilgi veren Erdoğan, Afrin’de Rus askerleriyle YPG’lilerin fotoğrafıyla ilgili rahatsızlığı Putin’e ilettiğini söyledi. Birçok konuda önemli açıklamalar yapan Erdoğan’ın verdiği cevaplar özetle şöyle:



Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri konusuna biraz değinir misiniz?

Soçi zirvesinden önce Suriye’de rejimle muhalefet arasındaki bazı bölgelere “yeşil hat” benzeri alanlar oluşturulması önerisi gündeme gelmişti. Şimdi yeni bir kavram daha oturdu. O da ‘çatışmasızlık bölgesi’ diye bir kavram. Çatışmasızlık alanı şu anda İdlib merkezli bir alan ve İdlib’in dışındaki 5 bölge. Bu bölgelerde çatışmasızlık adımının atılması sağlanırsa o zaman Suriye’de bu iş yüzde 50 çözülmüş olur diye düşünüyoruz. Nitekim şu anda Astana devam ediyor. 16 Mayıs’ta da Trump’la bir görüşmemiz olacak. Bütün bunlarla birlikte ülkemizin geleceğini çok daha güçlü temeller üzerinde yükseltelim istiyoruz.



Rusya’daki temaslarınız “stratejik ortaklık” konusunda ilk adım olarak görülebilir mi?

Bizim kısaca ÜDİK dediğimiz, Üst Düzeyli İşbirliği Konseyi mekanizması, aslında bir nevi stratejik ortaklıktır. Bu çalışmayı buna göre yapıyoruz. Moskova’da ÜDİK’in altıncı toplantısını yapmıştık. Yedincisi de inşallah bizde olacak. ÜDİK’te siyasi, ekonomik, ticari ilişkilerden, turizm, enerji, savunma sanayiine varana dek ikili konuların tümü ele alınıyor. Soçi ziyaretimizde de, tarım önemli bir yer tuttu. Tarımın yanında özellikle tekstil, konfeksiyonla ilgili konular da konuşuldu. Yaşanan bazı sıkıntıları belgeli olarak kendilerine gösterdik. Domates konusunda ise gerekirse alternatif pazarlar da bulunur. Karar oradaki üreticileri korumak adına.



PYD meselesinde Rusya’nın ABD’ye yakın bir tavrı oldu. Bu sorun nasıl aşılacak?

Bu konu görüşmede gündeme geldi. Fotoğraflar vardı elimizde. Hepsini takdim ettik. Dedi ki ‘Bizim askerimiz böyle bir şeyin içinde olamaz’. ‘Kesinlikle PYD’ye ve PKK’ya silahlarımız verilemez. Buna rağmen bu resimleri inceleyeceğim’ dedi. Bundan sonraki süreç sayın Putin’e kalmıştır. Sayın Putin Kuzey Suriye’de bir Kürt devleti oluşturulmasına olumlu bakmıyor. ‘Bu Türkiye’yi rahatsız eder, bunun farkındayız’ diyor.



2019 yolunda AK Parti’de nasıl bir yol haritanız olacak?

Görev daha tevdi edilmedi. Ama edileceği zaman, büyük kongreye giderken hazırlıklarımızı tabii ki dillendireceğiz. Şu bir gerçek ki artık ‘Böyle gelmiş böyle gider’ diyemeyiz. Eksiklerimiz nelerdir, nerede hata vardır, bunlara bakmamız gerekecek. Katılım programında yaptığım konuşmada da belirttiğim gibi, kucaklama ağının çok geniş olduğu bir yaklaşımı ortaya koymamız gerekiyor. Bununla birlikte şunu da açık ve net biçimde ifade etmeliyim ki, ‘Bu hareket bizi dışladı’ dedirtmeme konusunda elimizden geldiğince gayret edeceğiz. Tabii ki bunu yüzde 100 başarmak kolay değil. Hizmetlerin yanı sıra bir başka önemli konu gönüllere girmektir. Bunu halletmemiz gerekiyor. Ben inanıyorum ki, bu başarılabilirse, insanların bizlere teveccühü daha da artacaktır.



Kılıçdaroğlu, yeni sistemin başladığını, bundan sonra sadece AK Parti’nin cumhurbaşkanı olabileceğinizi söyledi. ‘Bu Fenerbahçe’nin kaptanını Fener’in maçına hakem yapmak gibi bir şey’ dedi...

Kemal Bey’in futbolla yakından uzaktan ilişkisi yok. Lefter’i kaleci olarak takdim eden kişiden bir şey olmaz. Önce kendi partisinin siyasi tarihini öğrenmesi lazım, onu da bilmiyor. Dünyada bu uygulamanın çok çok örnekleri var. Cumhurbaşkanı doğrudan millet tarafından seçildiği için adil davrandığı sürece, cumhurun yani milletin başı olacaktır. Adil davranmazsa, millet bunu çok iyi takdir eder; millet, getirdiği gibi götürür de. Kendisine iyi danışmanlık da yapılmıyor. Çok ciddi yanlış açıklamaları oluyor. Bunlar da Türkiye’yi ana muhalefet yoksunu bir ülke hâline getiriyor.



CHP sizi tek adamlılıkla suçluyor. Oysa Kılıçdaroğlu ‘Partide kavga edeni kapının önüne koyarım’ gibi bir ifade kullandı. Buna ne diyorsunuz?

Bunu bizzat Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine sormak lazım. Onun adına benim cevap vermem olmaz.

LİDERLERİN GÖRÜŞMESİ DÜNYA BASININDA

Soçi’deki “Boçarov Ruçey” devlet başkanlığı rezidansında yapılan Erdoğan-Putin görüşmesine basın yoğun ilgi gösterdi. Görüşmeyi Rus ve Türk basınının yanı sıra Rusya’daki yabancı gazeteciler de takip etti. İzvestiya gazetesi, görüşmeyi “Ortaklık iş birliğine geri dönüyoruz” başlığıyla verdi. Haberde Putin ve Erdoğan’ın ekonomideki kısıtlamaları karşılıklı olarak kaldırma kararı aldığına vurgu yapıldı. Görüşmeye ilişkin detaylara yer verilen haberde, Moskova ve Ankara’nın Suriye’de çatışmasızlık bölgeleri fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Kommersant gazetesi, görüşmeye ilişkin tam sayfa bir izlenime yer verdi. “Dere kenarında domates çiçek açacak” başlığıyla verilen izlenimde, Rusya’nın domates konusunda geri adım atmadığı ancak diğer konularda mutabakat sağlandığı kaydedildi.

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