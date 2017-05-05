Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'ye hareket etti.
3 isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16-17 Mayıs'taki ABD ziyareti öncesi temaslarda bulunacak.
HABERTÜRK
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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'ye hareket etti.
3 isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16-17 Mayıs'taki ABD ziyareti öncesi temaslarda bulunacak.
HABERTÜRK
Etiketler : Erdoğan- Trump,