Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'ye hareket etti.

3 isim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16-17 Mayıs'taki ABD ziyareti öncesi temaslarda bulunacak. 

HABERTÜRK