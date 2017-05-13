Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu’na katılmak üzere geldiği Çin’in başkenti Pekin’de temaslarına başladı. Erdoğan, Pekin’de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Çipras’ı kabul etti
13.05.2017 - 10:37 | Son Güncelleme: 13.05.2017 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu’na katılmak üzere geldiği Çin’in başkenti Pekin’de temaslarına başladı. Erdoğan, Pekin’de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu’na katılmak üzere geldiği Çin’in başkenti Pekin’de temaslarına başladı. Erdoğan, Pekin’de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı kabul etti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
473050 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/473050.aspx
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