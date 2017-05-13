Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası İşbirliği için Kuşak ve Yol Forumu’na katılmak üzere geldiği Çin’in başkenti Pekin’de temaslarına başladı. Erdoğan, Pekin’de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı kabul etti.

