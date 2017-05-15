Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA - Halk oylamasında beklediği sonucu alamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti teşkilatlarında ve tabandan gelen sert tepkiler karşında kongreye gitmek yerine genel merkez ve il teşkilatlarında revizyona gideceği belirtiliyor. Muhalifler haziran ayı sonunda kongre yapılması için teşkilatlarla görüşme trafiğine hız verirken, Kılıçdaroğlu’da ‘A Takımı’nı yeniden şekillendirmek için parti içinde nabız yokluyor.



DESTEK ARAYIŞINA GİRDİ

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve partinin Onursal Genel Başkanı Deniz Baykal’a yakın bazı isimlerin art arda alınan seçim mağlubiyetlerine rağmen Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu bırakmak istememesine içten içe olan tepkilerini artık doğrudan vermeye başladığı ve teşkilatlar nezdinden görüşmelere başladıkları ifade ediliyor.



İKNA TURLARI SÜRÜYOR

Muhalifler, CHP içindeki tepkilerin ve tansiyonun Kılıçdaroğlu tarafından zamana yayılarak düşürülmeye çalışıldığını iddia ederek, olağanüstü kongrenin zaman kaybetmeden yapılması için teşkilatları ikna etmeye çalışıyor. Ancak kulislerde İnce ve kurmaylarının bu çabasına henüz teşkilatlardan istediği düzeyde bir desteğin gelmediği konuşuluyor.



REVİZYON PEŞİNDE

Kılıçdaroğlu, muhaliflerin tepkilerini dindirmek üzere parti yönetiminde bir revizyon ile yola devam edeceği belirtiliyor. Özellikle parti sözcülüğüne sakin tavırları ile bilinen Selin Sayek Böke’nin yerine partide agresif tavırlarıyla ön plana çıkan Bülent Tezcan getirilirken, revizyon sürecinin Aykut Erdoğdu’nun ekonomik işlerden sorumlu genel başkan yardımcığı görevine getirilmesi bekleniyor. Erdoğdu’nun görev alması ile birlikte CHP’nin Merkez Sol oyları için göz kırması planlanıyor. “Böylece kulislerde dışarıya savrulan sol oylar CHP’de toplanır” yorumları yapılıyor. Revizyon sürecinin partinin farklı kademlerinde görev yapan 9 isimle devam edeceği belirtiliyor. Dış ilişkiler konusunda ise yeni bir yapılanmaya gidilebileceği konuşuluyor.



ON BİR İSİM MERCEK ALTINDA

Kılıçdaroğlu’nun, İnce mi Kılıçdaroğlu mu denklemi arasında kalan 11 milletvekili ile baş başa görüşeceği ve onlara CHP’nin içinde olduğu süreci anlatacak ve kendilerinden destek isteyecek. Ancak her şeye rağmen ikna edemezse bu milletvekillerinin bulundukların illerde ve teşkilatlarda bir düzenlemeye gidileceği belirtiliyor.