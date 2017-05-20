Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Dokunulmazlıkları kaldırıldığı için yurtdışına kaçan HDP’li Faysal Sarıyıldız ile Tuğba Hezer’e Meclis çalışmalarına katılmamalarına rağmen maaş ödenmesi kamuoyunun büyük tepkisini çekti. Meclis yönetimi de bu tepkiyi karşılıksız bırakmadı ve vekilliklerinin düşmesi durumunda Sarıyıldız ve Hezer’e ödenen maaşların geri istenmesi gündemine aldı.

TBMM Başkanlık Divanının önümüzdeki hafta yapılacak toplantısında, yurtdışına kaçan iki HDP’li Sarıyıldız ile Hezer’in ‘devamsızlık’ sebebiyle milletvekilliklerinin düşürülmesi görüşülecek. Bu kararın alınması halinde iki vekilin dosyası Anayasa-Adalet Karma Komisyonuna gidecek. Komisyondan da aynı yönde karar çıkarsa, Meclis Genel Kurulunun onayı ile Sarıyıldız ve Hezer’in milletvekilliği düşecek. Alınacak kararla, 15 Kasım’dan itibaren yatırılan maaşların yanı sıra ödenek ve yolluklar da geri istenecek. Bu durumda, geçen yıldan beri Meclis çalışmalarına katılmamalarına rağmen Sarıyıldız ve Hezer’e ödenen yaklaşık 400 bin liranın 200 bin liranın üzerindeki bölümü geri alınmış olacak.