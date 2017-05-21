Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 998 gün sonra yeniden o koltukta... 27 Ağustos 2014’te yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kongre’de Genel Başkanlık görevini Ahmet Davutoğlu’na bırakan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapılacak 3. Olağanüstü Büyük Kongre ile bir kez daha Genel Başkanlık koltuğuna oturacak. 60 binden fazla kişinin katılımıyla AK Parti’nin en coşkulu kongresi olması beklenen kongrede Genel Başkanlık seçiminin yanı sıra parti yönetim organlarında da ‘gençleşme’ seçimi yapılacak. Kongrede ayrıca önemli tüzük değişikliklerine gidilerek “Genel Başkan Vekilliği” görevi ihdas edilecek. Çarşamba günü yapılacak kapalı Grup toplantısında yeniden AK Parti TBMM Grup Başkanı görevine seçilecek olan Yıldırım, böylece Başbakanlık görevinin yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanı ve AK Parti Genel Başkan Vekili görevlerini birlikte yürütebilecek.

ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı dün düzenlediği basın toplantısında kongrede tüzüğün 9 maddesinde değişiklik gerçekleştirileceğini söyledi. Yapılacak önemli tüzük değişiklikleri şunlar: AK Parti Tüzüğü’nde 77/A madde numaralı ‘Genel Başkan Vekili’ başlıklı yeni bir madde ihdas edilecek. Madde şu ifadeleri içerecek: Genel başkan vekili, MKYK üyeleri arasından genel başkan tarafından belirlenir. Genel başkan vekili, genel başkanın verdiği görevleri ifa eder, yetkileri kullanır. Genel başkanın yokluğunda, genel başkan vekili MKYK ve MYK toplantılarına başkanlık eder. Bu madde hükmü yan kuruluşlar ile genel merkez dışındaki teşkilat kademelerinde uygulanmaz. Partide her seçim dönemi tartışılan 3 dönem kuralını esnetme konusunda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na (MKYK) tam yetki verilecek.

RABİA DA TÜZÜĞE GİRDİ

Parti tüzüğünün 4. maddesine, 16. fıkra olarak “AK Parti, çoklu devlet geleneğimizin üzerine bina edildiği ‘insanı yaşat ki, devlet yaşasın’ ilkesini siyasetinin merkezi olarak görür. Milletin tüm fertleri, hiçbir ayrım gözetilmeksizin ülkemizin birinci sınıf vatandaşlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm vatandaşları tek bir milleti teşkil eder. Bayrağımız, bağımsızlığımızın ortak sembolüdür. Şehitlerimizin emaneti olan, milletimizin üzerinde yaşadığı, bayrağımızın özgürce dalgalandığı toprak vatanımızdır. Devlet, milletimizin ortak eseridir. AK Parti yukarıda belirtilen temel amaç ve hedefler doğrultusunda ‘tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ anlayışını sarsılmaz bir ilke olarak kabul eder” ibaresi eklenecek. Kongrede tüzüğün disiplinle ilgili maddelerinde de önemli değişikliğe gidilecek. Tüzüğün 116. maddesinde disiplin yaptırımları bakımından geçici ihracı gerektiren 3 fıkra partiden kesin ihraç düzenlemesini içeren 117. madde kapsamına alındı. Bu fıkralar şunlar:

∂ Seçimlerde partiden olur almadan bağımsız aday olmak. Diğer partilerin ya da bağımsız adayların propagandalarını yapmak veya parti adayları aleyhine çalışmak.

∂ Partiyi ve parti çalışmalarını alet ederek, çıkar sağlamak. Partili olmayı nüfuz olarak kötüye kullanmak.

∂ Usulüne uygun olarak alınmış grup kararlarına uymamak.

HAFTA SONUNA KADAR KABİNE DEĞİŞEBİLİR

Bugün yapılacak kongrenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın ya da en geç salı günü, yeni seçilen MKYK’yı toplayarak MYK’nın yeni üyelerini belirlemesi bekleniyor. Kabine değişikliğinin de bu hafta sonuna kadar yapılacağı belirtiliyor.

Kucaklayıcı tarihî konuşma

Ana sloganı “Yeni Atılım Dönemi” olarak belirlenen kongrede AK Parti’nin Türkiye siyasetine girdiği 2001 yılından bu yana Türk demokrasisini geliştirdiği, gerçekleştirdiği reformlarla değişimin öncüsü olduğuna dikkat çekilerek, bu reformların yeni atılım dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde devam edeceği vurgulanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci AK Parti Genel Başkanlığı dönemini başlatacak olan kongrede ayrıca Erdoğan’ı anlatan “Sağlam İrade, Kurucu Lider”, “Sağlam İrade Güçlü Türkiye”, “Değişimin Lideri, Milletin Partisi, “Kurucu Liderle Tam Yol İleri” sloganları kullanılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplumun bütün kesimlerini kucaklayan tarihî bir konuşma yapması bekleniyor.

5.000 polis görev yapacak

Kongrede en üst seviyede güvenlik protokolü uygulanacak. Güvenliği çevik kuvvet, güvenlik şube, terör, trafik ve özel harekât ekipleri başta olmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğünün bütün birimlerinden 5.000 polis sağlayacak. Kongre süresince bir polis helikopteri de sürekli uçarak, yerdeki birimlerin koordinasyonuna yardımcı olacak. Kongrede atlı polislerin de görev yapması bekleniyor. Emniyet güçlerinin dışında binden fazla teşkilat mensubu da güvenlik görevlilerine yardımcı olacak. Kongrenin yapılacağı Ankara Spor Salonu’nu çıkan yollar kongre öncesinden kongre bitimine kadar bariyerlerle kapatılacak.

Engelliler için özel tedbirler

Engelli vatandaşlar salona kolay ulaşımı ve salon içinde rahat hareket etmesi için özel tedbirler alındı. Görme engelliler, kendileri için hazırlanan özel alfabeli davetiyeler ve yaka kartları ile salona girecek. Konuşmalar işitme engellerin anlayabilmesi için de işaret dili ile anlatılacak.



BASIN ORDUSU TAKİPTE

Kongreyi yerli ve yabancı bine yakın basın mensubunun takip etmesi bekleniyor. Kongre konuşmaları İngilizce, Arapça ve Almanca’nın da aralarında bulunduğu bir çok dilde simültane olarak tercüme edilecek. Türkiye’nin 81 ilinden otobüslerle gelecek olan on binlerce kişiden salon dışında kalanların konuşmaları rahat takip edebilmesi için dev ekranlar kurulacak.