Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti’de 3. Olağanüstü Büyük Kongre başladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurucusu olduğu partiye 998 gün sonra yeniden genel başkan seçileceği kongrede, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişte önemli bir adım daha atılacak.

“Yeni Atılım Dönemi; Demokrasi, Değişim, Reform” sloganıyla düzenlenen Kongre'de yayınlanan filmde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yer alması dikkati çekti.AK Parti'nin kuruluşundan bugüne gelinen sürecin ele alındığı filmde; Bahçeli'nin 7 Ağustos'taki tarihi Yeni Kapı mitingindeki konuşma anından ve 16 Nisan referandumu öncesinde Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmelerden 3 ayrı görüntü yer alması dikkat çekti.

Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 7 Ağustos'ta Yeni Kapı'da düzenlenen tarihi mitingde milyonlara coşkulu bir konuşma yapmıştı.

Devlet Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım 16 Nisan referandumundan önce zaman zaman bir araya gelmişti.

AK Parti kongresinde yayınlanan filmde, Başbakan Binali Yıldırım ve Devlet Bahçeli'nin görüşmesinden kareler yer aldı.