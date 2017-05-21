Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti 3. olağanüstü kongresinde konuşuyor.

"Özlenen an geldi. Ne mutlu bizlere ki hep yanı başımızda olan bir liderle yol arkadaşlığı yaptık. Meclis başkanları, başbakanlar, bakan arkadaşlar, çok değerli milletvekilleri arkadaşlarım, partimizin bel kemiği mahalle, belde temsilciler, belediye başkanlarımız, belediye meclis üyelerimiz, siyasete zerafet ve değer katan kadın kollarımızın çok değerli mensupları, kongremize hoş geldiniz. Partimizin enerjisine enerji katan gençlik kollarımızın sevgili başkanları, teşkilatımızın mensupları sizler sayesinde AK Parti her daim genç kalacak dinamik olacak. Sizlere de hoş geldiniz diyorum."

"AK PARTİ'DE KONGRE DEMEK..."

"Teşkilatlarımızın her kademesinde görev yapmış, hakkın rahmetine kavuşmuş kardeşlerimizi de rahmetle, minnetle anıyorum. Bizim kongremiz bayramdır ama bu sefer ayrı bir bayram, şölen yaşıyoruz. Bu salonda bugün yalnızca bir kongre yapmıyoruz. Aynı zamanda değişimin lideri ile milletin partisini bir kez daha bir araya getiriyoruz. AK Parti'de kongre demek daha da güçlenmek demektir. Bu ülkeye, millete hizmet demektir."

"BÜTÜN TEŞKİLATIMA SESLENİYORUM"

"Bu birliği oluşturan AK Partililer, değerli yol arkadaşlarım, sağolun, varolun. Mübarek 3 aylar içerisindeyiz. Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin mevlaya yöneldiği Ramazan ayı yaklaştı. Ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buradan siz kardeşlerimize, bütün teşkilatıma sesleniyorum. Bu ayın bereketinden feyzalarak gece gündüz vatandaşlarımızla hemhal olmanızı istiyorum."

"NELER YAŞATMADILAR"

"Dünya emsali görülmemiş bir azim, kararlılık hikayesini AK Parti'de gördü. Neler yaşatmadılar. Aramıza nifak sokmak isteyenler olmadı mı? Oldu. Dönp dolaşıp o tohumları kendi tarlalarına ektiler. Kaderin üzerinde de bir kader vardır, onlar bunu unuttular."

"BİZİM PARTİMİZDE MAKAM, MEVKİ DERDİ OLMAZ"

"İçeride ve dışarıda güçlü olmanın adalet ve kalkınma ile mümkün olacağına inanırız. Güzel ülkenin güzel insanlarına hizmet etmek bizim borcumuzdur. Bizim partimizde makam, mevki derdi olmaz. Partimiz milletin derdine derman olur. AK Partili olmak, Fatih'ten, Kanuni'den Gazi Mustafa Kemal'e varan tarih geçmişinden ilham almaktır."

Biz memleket sevdasıyla yola çıktık, bu sevdayla yolumuza devam ediyoruz. Bizim partimizde makam, mevki derdi olmaz, partimiz milletin derdiyle dertlenir, milletin derdine derman olmaktır.

AK Parti tarihi bir yolculuğun eseridir. Şeyh Edebali'nin devlet terbiyesini özümsemektir.

AK Partili olmak kibirden uzak, tevazu sahibi olmaktır.

Bu kutlu yürüyüşe 2001'de kurucu liderimizle birlikte çıktık. Üstlendiğimiz görevlerde sizlerin güvenini boşa çıkarmamak için canla başla gayret gösterdik.

15 Temmuz'da bir gece içinde demokrasi destanı yazdınız, kahraman Türk milleti bir kez daha 7 düvele kim olduğunu gösterdi. Vatan size minettardır, bu vatan uğruna toprağa düşen şehitler ölmez.