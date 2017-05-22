Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), ilk defa 41 şehirde aynı gün il kongrelerini yaptı. 700’e yakın ilçe kongresinin tamamlayan MHP, dün de 41 ilde aynı anda yaptığı kongreler ile 2018’de gerçekleştirilecek büyük kurultayın provası yaptı. Kayseri İl Başkanlığının 12. Olağan Kongresine katılan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu “Yapılan kongreler, bizi kirletenlerden arındırma kongreleridir’’ dedi. İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş da yeniden tek aday olduğu kongrede “15 Temmuz alçak darbesinin perde arkasının destekleyicileri, kalkışmanın hedefine ulaşamamasının yegâne müsebbibi olarak gördükleri liderimize karşı kin, öfke ve intikam hareketi başlatmışlardır” diye konuştu. MHP Gaziantep İl Başkanlığının Kongresinde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk ise “MHP, değişen hükûmet sistemiyle birlikte çok daha etkin, çok daha güçlü, karmaşık siyasal süreçlere çok daha müdahil olabilecektir” dedi.

Bu arada Mehmet Bülent Karataş yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.

BAHÇELİ: MHP DAHA ETKİN OLACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise kongrelere mesaj gönderdi. İl kongrelerinin katılımcılarını tebrik eden Bahçeli, şunları kaydetti: “Milliyetçi Hareket Partisi değişen hükûmet etme sistemiyle birlikte çok daha etkin, çok daha güçlü, karmaşık siyasal süreçlere çok daha müdahil olabilecektir. Bunun aksini kim ne söylüyorsa yalan ve uydurmadır. Hiçbir başarısı ve yüksek mücadelemizde adı, sanı ve payı duyulmamış bir güruh her türlü fitne ve dedikodu silahıyla aramızı bozmaya, yürüyüşümüzü engellemeye, davamızı eritmeye kalkışmıştır. Çok şükür ülküsünü namus bilmiş şeref timsali ülküdaşlarım, hain ve hasmane tertip ve tuzakları iman ve dayanışma ruhuyla etkisiz hâle getirmişlerdir.”