Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Koç ANTALYA

Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sayesinde halen 80 ilde 110 merkezde 25 bine yakın öğrencinin eğitim aldığını söyledi. Turkcell’in desteğiyle BİLSEM’de eğitim gören özel yetenekli çocukların eserlerinin sergilendiği Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali, Manavgat’ta başladı.

Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’nin ne petrolünün ne de doğalgazının olmadığını, en büyük zenginliğinin beşeri sermayesi olduğunu söyledi.

Türkiye’nin bu sayede dünyada en büyük 16. ekonomisi haline geldiğini vurgulayan Bakan Yılmaz, “Yeter mi, yetmez? Eksikliğimiz var. 860 trilyon dolar olan millî gelirimizin 2 katrilyon dolar olmasını istiyoruz. Bütün bunların gerçekleşebilmesi için de eğitime daha fazla önem vermemiz gerekmektedir” dedi.

Nobel ödüllü Prof.Dr. Aziz Sancar ve dünyanın en genç profesörü unvanına sahip Prof.Dr. Oktay Sinanoğlu’nun Türkiye’deki ilk ve ortaokullardan mezun olduğunu ve bunu gururla tüm dünyaya gururla anlattıklarına dikkat çeken Bakan Yılmaz “Türkiye olarak yakın zamana kadar tüm silahlarımızı ve savunma sanayisinde dışa bağımlı iken bugün kendi tankımızı, kendi uçağımızı, kendi uydumuzu yapıyoruz, kendi füzemizi yaptığımız bir döneme geldik. İstiyoruz ki burada yetişen evlatlarımız geleceğin Türkiye’sinin yöneticisi olsun. Özel yetenekli çocuklarla inşallah Türkiye’nin yarını bugünden çok daha iyi olacaktır” dedi.