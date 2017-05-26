Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre  Yıldırım,  ramazan ayının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında, şunları kaydetti:

"Bu gece ilk teravih ve ilk sahurla karşılayacağımız Ramazanın  ülkemize, milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış, huzur  getirmesini temenni ediyorum. Mübarek ramazan ayı hürmetine, dünyanın çeşitli  bölgelerinde yaşanan acıların son bulmasını diliyorum. Toplumsal ve insani  dayanışmanın en üst düzeye çıktığı mübarek ramazanın bütün evlere, gönüllere,  huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Mevlamdan niyaz ediyorum."