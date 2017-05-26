Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, ramazan ayının başlaması nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yıldırım mesajında, şunları kaydetti:

"Bu gece ilk teravih ve ilk sahurla karşılayacağımız Ramazanın ülkemize, milletimize, İslam dünyasına ve bütün insanlığa barış, huzur getirmesini temenni ediyorum. Mübarek ramazan ayı hürmetine, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan acıların son bulmasını diliyorum. Toplumsal ve insani dayanışmanın en üst düzeye çıktığı mübarek ramazanın bütün evlere, gönüllere, huzur ve bereket getirmesini Cenab-ı Mevlamdan niyaz ediyorum."