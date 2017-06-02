Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbe girişimiyle ilgili komisyona gönderdiği yanıtlar tartışılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a destek çıkan MHP Lideri Bahçeli, "Terörle mücadele devam ederken komutanı tartışmaya açmak doğru değildir" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na gönderdiği cevaplar tartışılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a destek çıktı.

''BUNU YAPANLARI BIRAKIP ONUNLA UĞRAŞMAK DOĞRU DEĞİL''

Ankara'da dün gazetecilerle iftarda bir araya gelen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

''Darbenin muhatabı kendisidir. İtiliyor kakılıyor. Bunu yapanları bırakıp onunla uğraşmak doğru değil. Emir komuta içinde olsa her şeyi söyle. Daha FETÖ’nün kim olduğunu tespit etmeden her şeyi Genelkurmay Başkanı’na yüklemek doğru değil. İfadeyi şöyle verdi böyle verdi. Getir mahkemeye öyle mi oldu böyle mi oldu sor.''

''KOMUTANI İNCİTMEMEK LAZIM''

Terörle mücadelenin sürdüğünü hatırlatan Bahçeli, Orgeneral Akar’ın tartışmaya açılmamasını da istedi: ''Terörle mücadelede önemli işler başaran bir kahraman, çökertilmeye çalışılan orduyu bir arada tutmaya çalışıyor. Şu an için Suriye'yle, Irak'la, ABD'si Almanya’sı ile uğraşırken komutanı tartışmaya açmak tarihi hata olur. Komutanı incitmemek lazım. Eleştirecek adam mı kalmadı?''

''GENELKURMAY BAŞKANI BENİM BABAMIN OĞLU DEĞİL''

MHP Lideri, zamanı geldiğinde eleştirilerini de Orgeneral Akar'a yönelteceğini söyleyerek ''Genelkurmay Başkanı benim babamın oğlu değil. Onun döneminde askerlik yapmış değilim. Günü gelirse eleştiririz. Ama şu an çok yönlü bir savaş hali var. Destek olmak lazım'' dedi.