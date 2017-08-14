Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti’nin kuruluşunun 16. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınladı. Bozdağ, "Milletin partisi AK Parti, bugün on altı yaşında. Milletimizle birlikte, daha nice yıllara! İnşallah. Gücünü milletten alan,millete yaslanan,milletimizin duası/desteğiyle iktidar olan AK Parti,milletimizle birlikte yürümeye devam edecektir. AK Parti, amasız,fakatsız,lakinsiz,ancaksız kısaca tereddütsüz milletimiz ve devletimiz için sürekli üretimin/çalışmanın adıdır/adresidir" ifadelerini kullandı.

"On altı yıldır AK Parti, adalet ve kalkınma ile milletimizin ve devletimizin her alanda daha güçlü ve daha etkin olması için çalışmıştır" diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bundan sonra da AK Parti,adalet ve kalkınma ile milletimizin ve devletimizin her alanda daha güçlü ve daha etkin olması için çalışacaktır. AK Parti ile nice on altı yıllara! Durmak yok yola devam. Hem de engel olmak isteyenlere inat; daha güçlü ve de koşarak yola devam, inşallah."