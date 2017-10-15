Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Somali'de düzenlenen terör saldırısını tekrar şiddetle kınadığını ifade ederek Somali hükümetiyle halkına başsağlığı diledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Somali'nin yaralarının sarılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ne gerekiyorsa yapacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın, Somali'deki terör saldırısına ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir askeri ambulans uçağı tıbbi yardım götürmek ve yaralıları Türkiye'ye getirmek için bugün yola çıkıyor." demişti.