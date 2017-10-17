Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Bir rahatsızlık geçiren eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Merkezi yönetimi beyin olarak görürsek yerel yönetimler el ve ayaklardır. El ve ayaklar çalışmadan vücudun başarılı olma imkanı yoktur. Valilerimize iş yaparken usul hatalarına takılmayın dedik. Şekilde hata yaparım diye korkarsanız hiçbir iş yapamazsınız. Hata olur ama hainlik olmaz.Bugün esnaflarla ilgili yeni bir kararı paylaşacağız. Eğer bir ülke kalkınacaksa bütün toplum kesimlerinin birlikte hareket etmesiyle çalışmasıyla mümkün. Biz esnafımızı büyüyen güçlü Türkiye'nin ana bel kemiği olarak görüyoruz. 15 yıldır esnafa desteğimiz artarak devam ediyor. Bu yıl esnafa açtığımız kredi 9 milyarı geçti. Esanafa ne yapsak azdır, daha fazlasını bütçe imkanları ile yapacağız. Yüksek faiz sürekli olacak bir şey değil. Önemli olan faizlerin makul bir seviyeye gelmesi. Türkiye'nin büyümesi için buna ihtiyaç var. Bu konuda bazı önemli kararları alacağız.

Bu faiz meselesinin Türkiye'nin içinde bulunduğu şartlarla orantılı olmadığını söylüyoruz. yatırımlar artıyorken fazilerin yüksek seyretmesinin ekonomik kurallarla izahı mümkün değildir. Bu konuda hükümetimizin birinci derecede öncelikli maddeler arasında yerini almıştır. Faizlerin kendi doğal sınırlarına çekilmesini sağlayacağız. Yatırımlarda ilave hazine desteği gerekmeden yatırımların gerçekleşmesi mümkün hale gelecek.



İŞ YERİ İÇİN 500 BİN LİRA KREDİ



Halk Bankasıyla hükümetimiz yeni bir adım atıyor. Esnaf ve sanatkarlarımızın kullanacağı işletme kredisinin sınırı 150 binden 200 bine çıkarılıyor. Bulundukları iş yerini satın almak istiyorlarsa bunun için kredi alabilecekler. 500 bin lira krediyi 10 yıl vade ile alabilecekler. Yeni araç alırlarsa sıfır araç taşıt edindirme kredisini kullanabilecekler. Bunun da vadesi 5 yıl. 500 bin lira alabilecekler. Bunların faizi piyasa faiziyle değil, hazinenin desteklediği düşük oranlı faiz olacak. Bütün bu yenilikler esnafımıza hayırlı olsun.



"GÖÇ BASKISI KONTROL ALTINA ALINACAK"



İdlib'de Suriye'de gerilimi azaltma ve çatışmasızlığı sağlama ateşkesi devam ettirme görevi Astana'da alınan karar çerçevesinde ifa edilecek. Bu maksatla İdlib şehrinin etrafında gerekli konuşlanmayı TSK yapıyor. Bu faaliyetlerine başladılar. Olası bir yeni çatışmada ülkemize olacak göç baskısı kontrol altına alınacak.



"SINIR KAPISININ DEVRİ İÇİN SÜREÇ BAŞLADI"



Irak'ta da bazı gelişmeler yaşandı. Anayasaya aykırı bir referandum yapıldı. Bütün dünya karşı çıkmasına rağmen yapıldı. Barzani ve ekibinin inadı yüzünden böyle bir yanlış yola girildi. Irak, Türkiye, İran bazı yaptırımlar uygulamaya koyacağını kamuoyuna ilan etti. Bu bağlamda Türkiye, ilk olarak Erbil ve Süleymaniye'ye uşuşları durdurdu, sonra hava sahasını kapattı. Yeni tedbirler kapıdı, İbrahim Halil Sınır Kapısı'nın Irak Merkezi Hükümeti'ne devredilmesiyle ilgili süreç de başlatıldı.



KERKÜK OPERASYONU



Irak güçleri bir operasyon başlattı. Kerkük'ün PKK ve Peşmerge'den temizlendiği bilgisi geliyor. Yıllar boyunca işin tarihi derinliğine baktığımızda yıllar boyunca sistematik olarak demografik yapıyı değiştirme gayretleri olduğunu görüyoruz. Kerkük bir Kürt şehridir diye fiili bir durum yapıldı. Kerkük'ün Irak Hükümeti tarafından kotrol altına alınması müsbet bir gelişmedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu demografik yapının yeniden tesisini yapacak bir yönetim anlayışının ortaya konulmasıdır. Türkiye olarak kerkük'te yaşanan olayları yakından takip edeceğiz.



"ALDIKLARI PARALARI GERİ VERECEKLER"



Bu hafta komisyonda görüşülen bir torba tasarı var. Birçok toplum kesimini ilgilendiren konular. Belediyelerde emlak vergi beyannameleri veriliyor, 4 yılda bir. bazı belediyeler para bitince vatandaşın malına göz dikiyorlar. Burası dağ başımı sana verilen yetkiyi bu kadar aymaz bir şekilde nasıl istismar edersin. Buna el attık yüzde 50'den fazla artıramaycaksın. Bunu da daha fazla muhalefet belediyeleri yapıyor, vatandaş bunu da bilsin. Belediyeler verilen bu hakkı kötüye kullanamaz. Vatandaşı yok sayarsanız böyle bir sınır elbette gelecek. Yüzde 50 daha fazla yukarı çıkamazsın, aslında normalde enflasyon oranını geçmemen lazım. Bunların hesabını verecekler. Tıpış tıpış aldıkları paraları geri verecekler.



TELEFON GÖRÜŞMELERİNE VERGİ İNDİRİMİ



Cep telefonu görüşmesinde vergi yüzde 25, bunu yüzde 7,5'e düşüyüyoruz. Ev telefonunda da görüşme yüzde 15 bunu da yüzde 7,5'e düşürüyoruz. Cep telefonu şirketleri düşürmezse biz de onları düşürürüz.



"2018'DE KAMUYA ARAÇ ALIMI YOK"



2018 yılı tasarruf yılı. Tasarrufa önce kamudan başlayacağız. Yeni araç alımı yok, kapattık dükkanı. Güvenlik konuları dışında devlete yeni araç alımı yok. Yüksek silindir hacimli araç kullanımına sınırlama getiriyoruz. Önce kendimizden başlayacağız. Daha bir çok tararruf tedbirini hayata geçireceğiz.



KURUMLAR VERGİSİNE GEÇİCİ ARTIŞ



Kurumlar vergisini 3 yıllığına yüzde 20'den yüzde 22'ye getiriyoruz, geçici olarak. Bütçe dengeleri bakımından buna ihtiyaç var. Bunu yapıyoruz. Bir de MTV'de yüzde 10'luk bir artış yaptık. Bunu yaparken biraz fazlaydı vatandaşın ikazı ve Cumhurbaşkanımızın talimatı ile normal bir seviyeye getirdik. Bunu yaparken 1300 cc hacmindeki araçları muaf tuttuk ki orta gelirli dar gelirli vatandaşımız bundan etkilenmesin. Engelli araçlarıyla ilgili düzenlemeyi de yaptık. Vergisiyle vs ile 150 bin liraya kadar olan araçlar hiçbir vergiye tabi olmadan alınabilecek. Bu düzenlemeler hayata geçtiğinde piyasada bir canlanma olacak ve vatandaşımızın ihtiyacı ortadan kalkmış olacak.



