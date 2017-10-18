Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, Kerkük’te PKK’nın varlığının kabul edilemez olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

“Kerkük’te PKK’nın konuşlanma teşebbüsü Türkiye için alarmdır. Dışişleri Bakanlığıyla MGK’nın açıklamaları olumludur. Kerkük, ucunda ölüm bile olsa asla bırakılmayacaktır. Türkiye meşru haklarını sonuna kadar kullanmak için tavizsiz bir duruş sergilemelidir. PKK’lı canilerle silahlı Peşmergeler kaçtıkları yere kadar kovalanmalıdır. Gerekirse Barzani yakalanıp getirilmeli, gerekirse de PKK’nın Türkmeneli’nde alan hâkimiyeti kurma mücadelesine engel olunacak askeri girişim havadan ve karadan korkusuzca başlatılmalıdır. PKK’nın ne işi vardır? Bu neyin mesajı, hangi alçak senaryonun hazırlığıdır? PKK’nın Kerkük’e intikalinin önünü kimler açmış, buna hangi güçler çanak tutmuştur? Barzani’ye ‘Kak Mesut’ diyen eski Başbakan sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak kendini hatırlatma gereği duymuştur. Stratejik derinlikte az kalsın Türkiye’yi boğmak üzere iken görevden el çektirilen bu zihniyet, şimdi kalkmış, sanki fikrin nedir diye sorulmuş gibi mesajlar verme gereği duymuştur. Eski Başbakan çıkıp müzakere tavsiyesinde bulunarak referandumun dondurulmasını öneriyor. Sayın Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, TSK güçlü bir iradeyle ağız birliği içindeyken, bir eski Başbakan’ın durumdan vazife çıkararak devletin politikalarına aykırı beyanat vermesi, Türkmenlerin haklarına kara çalması gafillik ve garabettir. Ve de hükûmetin politikalarını sabote etmektir. Sorarım sana, durdun durdun da şimdi niye ortaya çıktın? Sıfır sorun enkazı daha kaldırılmamışken, sana ne oluyor, sen hangi yüzle konuşuyorsun? Barzani lobisinin değirmenine deyim yerindeyse su taşıyor. Zalimlerin sözcülüğüne cüret edenlerin varlığı kabul edilemez iş birlikçilik ve ilkesizlik örneğidir. ABD Elçisi diyor ki; ‘9,5 aydır Türkiye’de terör saldırısı yaşanmıyor. Bu IŞİD’in vazgeçtiği için değil, iş birliğimizin sonucudur’. Bu ifadeler özür değil, tam bir hezeyan ve itirafnamedir.”



Üniversite sınavını kaldıralım

MHP Lideri Bahçeli, TEOG’un kaldırılmasından sonra üniversite sınav sisteminde de değişikliğe gidildiğini ifade ederek, yeni sistemle ilgili endişeleri olduğunu söyledi. Üniversite sınavının kaldırılması için hükûmete çağrıda bulunan Bahçeli, şunları söyledi: Karşımızdaki mesele sınav sistemini değiştirmekle çözülecek kadar basit, hafif ve yüzeysel değildir. Neyi seçersek seçelim, hangi sınav sistemini getirirsek getirelim şikâyetler dinmeyecek, soru işaretleri azalmayacaktır. Radikal adım atmanın, yükseköğretime geçiş sistemini kökünden düzeltmenin tam zamanıdır. Hükûmete bizim teklifimiz şudur: Gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım. Gelin lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerinin önündeki bariyerleri birer birer yıkalım. Anadolu’nun mazlum çocuklarına tüm imkânları sunalım.