Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, 13 Kasım Pazartesi günü Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in davetlisi olarak Soçi'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Söz konusu ziyaret çerçevesinde yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkiler ile başta Suriye olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.