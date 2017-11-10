Türe yaptığı kısa açıklamada, istifa nedeniyle ilgili bilgi vermezken, ''7 meclis üyemizle birlikte MHP'den bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayız. İstifayla ilgili detaylı açıklamayı da uygun gördüğümüz anda yapacağız'' diye konuştu.

 