Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türe yaptığı kısa açıklamada, istifa nedeniyle ilgili bilgi vermezken, ''7 meclis üyemizle birlikte MHP'den bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayız. İstifayla ilgili detaylı açıklamayı da uygun gördüğümüz anda yapacağız'' diye konuştu.