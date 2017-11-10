Türe yaptığı kısa açıklamada, istifa nedeniyle ilgili bilgi vermezken, ''7 meclis üyemizle birlikte MHP'den bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayız. İstifayla ilgili detaylı açıklamayı da uygun gördüğümüz anda yapacağız'' diye konuştu.
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Türe yaptığı kısa açıklamada, istifa nedeniyle ilgili bilgi vermezken, ''7 meclis üyemizle birlikte MHP'den bugün itibarıyla istifa etmiş bulunmaktayız. İstifayla ilgili detaylı açıklamayı da uygun gördüğümüz anda yapacağız'' diye konuştu.
Etiketler : MHP,Mersin,Anamur İlçe Belediye Başkanı,Mehmet Türe,