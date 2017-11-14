Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK parti grup toplantısında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, 250 DEAŞ'lı ile ailelerinin, ABD-İngiltere öncülüğündeki koalisyon ile terör örgütü YPG'nin ortak operasyonuyla Rakka'dan tahliye edilmesiyle ilgili sert konuştu. Yıldırım, "BBC bir haber geçti. Rakka’ya ilişkin yeni bir rezalet ortaya çıktı. YPG ve koalisyon güçleri sözde ABD ve koalisyon güçleriyle beraber Rakka’yı DEAŞ’tan temizleyecekler ve insanlar oraya yerleşecekler. Ancak gel gör ki neler olmuş neler. Rakka’da DEAŞ’lıları temizlemek yerine onları silahlarıyla beraber Rakka’dan çıkmaları için destek olmuşlar" dedi.

Başbakan sözlerine şöyle devam etti;

"Biz ne dedik Amerika'ya, bir terör örgütü ile başka bir terör örgütünü yok etmek için mücadele devletlerin yapacağı bir iş değildir. Oradan çıkan silahları ile serbest bırakılan DEAŞ mensupları, başta Türkiye olmak üzere, Avrupa, Amerika, dünyanın her tarafından kim bilir yeni, masum insanların katline sebep olacaklar. Bunların çarpışmadan anladıkları, bela benim başımdan gitsin de nereye giderse gitsin. Terör örgütlerine karşı devletlerin işbirliği önemlidir. DEAŞ'lılar silahları ile gittiler, YPG, PKK yerleşti. Bu mu akıllı politikanız. Bu mu stratejik işbirliği. Türkiye bir kez daha haklı çıktı. "

Başbakan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Halepçe yakınlarında meydana gelen depremde ölen kardeşlerimize mevlamdan rahmet yaralılar acil şifalar diliyorum. İlgili unsurlarımız süratle bölgeye intikal etmiştir. Depremzedelere ilk ulaşan ekipler bizim ekipler olmuştur. Irak ile koordineli çalışan AFAD, Kızılay'ın halen bölgede çalışmaları devam ediyor. İran ve Irak halkının acılarını paylaşıyoruz.Dün Antalya'da yoğun bir yağış ve fırtına meydana geldi. Ekiplerimiz hemen müdahale ettiler. Antalyalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. En büyük tesellimiz can kaybı yok. Yaralanma ve maddi hasarlar var bunları en kısa zamanda gidermiş olacağız.

ABD ZİYARETİ SONRASI KRİTİK AÇIKLAMA

ABD Başkan Yardımcısı Pence ile toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizin hassas olduğu konuları konuştuk. Beklentilerimizi açık ve samimi bir şekilde aktarma fırsatı bulduk. FETÖ elebaşının iadesi telebimizi yineledik. 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlularının yargılanması konusunun hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha altını çizerek ifade ettik. Somut adım atılmasını beklediğimizi kararlılıkla kendisine anlattık. Bize delil diyenlerin 11 Eylül hadisesinden sonra 'Amerika saldırı altındadır, bunun başı da Usama Bin Ladin'dir' dediniz. Biz de delil sormadık. 15 Temmuz'un faili olduğunu sağır sultanın bildiği Feto'nun iadesi için ne delili soruyorsunuz. Ayrıca YPG ile ortaklığın geldiği noktayı da bir kez daha gözler önüne serdik.

CHP'YE ATATÜRK CEVABI: BRE AHMAKLAR...

ABD ziyaretimiz sırasında 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü münasebetiyle bir anma toplantısı gerçekleştirdik. Burada şaşkınlıkla takip ettik ki, birileri tüm Türkiye'nin ortak değeri olan Atatürk'ü hala tekellerinde görmeye devam ediyor. Bazı medya çevreleri de toplumda bir ayrışmayı körüklemeye çalışıyor. Akıl almaz ifadeler var. AK Parti Anıtkabir'de, AK Partililer Anıtkabir'de. Bre ahmaklar, AK Parti kurulduğu günden beri Anıtkabir'e gidiyor, 10 Kasım törenlerine de katılıyor. AK Parti'nin hiç kimseye Atatürkçülüğünü kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Atatürk hiçbir siyasi kurum ya da kuruluşun tekelinde değildir. Atatürkçülük lafla olmaz. Büyük eserleri milletin hizmetine sunarsan Türkiye'nin milli savunma sanayisini yerli ve milli hale getirirsen, tankını, topunu, tüfeğini, uçağını, İHA'sını, SİHA'sını üretirsen, dünyanın en büyük havalimanını yaparsan, Atatürkçülük budur. Türkiye için eser üretmektir. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Toplumu bu konu üzerinden ayrıştırmak Atatürkçülük değildir, vatanseverlik hiç değildir.

RAKKA'DA DEAŞ'LILARIN SERBEST BIRAKILMASI

BBC bir haber geçti. Rakka’ya ilişkin yeni bir rezalet ortaya çıktı. YPG ve koalisyon güçleri sözde ABD ve koalisyon güçleriyle beraber Rakka’yı DEAŞ’tan temizleyecekler ve insanlar oraya yerleşecekler. Ancak gel gör ki neler olmuş neler. Rakka’da DEAŞ’lıları temizlemek yerine onları silahlarıyla beraber Rakka’dan çıkmaları için destek olmuşlar. 50 tır, 13 otobüs, 100 tane araçtan oluşan, her türlü ağır silahlarla yüklü vaziyette eskort yaparak konvoy oluşturarak terör örgütlerini sağ salim çıkartmışlar.

BU MU AKILLI POLİTİKANIZ

Biz ne dedik Amerika'ya, bir terör örgütü ile başka bir terör örgütünü yok etmek için mücadele devletlerin yapacağı bir iş değildir. Oradan çıkan silahları ile serbest bırakılan DEAŞ mensupları, başta Türkiye olmak üzere, Avrupa, Amerika, dünyanın her tarafından kim bilir yeni, masum insanların katline sebep olacaklar. Bunların çarpışmadan anladıkları, bela benim başımdan gitsin de nereye giderse gitsin. Terör örgütlerine karşı devletlerin işbirliği önemlidir. DEAŞ'lılar silahları ile gittiler, YPG, PKK yerleşti. Bu mu akıllı politikanız. Bu mu stratejik işbirliği. Türkiye bir kez daha haklı çıktı. Bizim amacımız haklı çıkmak değil, bölgeyi bu terör belasından kurtarmak. Ne zaman DEAŞ teröristleri gelecek ve eylem yapacak. Şimdi orada kıstırdığınız terör örgütlerini bıraktınız, tek tek bulup dünyanın değişik yerlerinde etkisiz hale getireceğiz. Bütün bunların bedelini bölgedeki insanlar ödüyor. Türkiye ödüyor. Türkiye'nin Suriye'ye 911 kilometre sınırı var.

MECLİS BAŞKAN ADAYIMIZ İSMAİL KAHRAMAN

Bazı belediye başkanlıklarımızda nöbet değişimi oldu. Yaptıkları güzel işlerden dolayı görevi bırakan başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni görev alan başkanlarımıza da başarılar diliyoruz. Bu dava milletin sinesinde anlam bulmuş bir davadır. Yüreği Türkiye için çarpanların duları ile bugünlere gelmiştir. Bu dava Anadolu insanlarının emeği ile inşa olmuştur. AK Parti devam eden kongre süreçleri ile kendini yenilemeyi de sürdürüyor. Meclis Başkanı adayımız İsmail Kahraman tekrar aday oldu. AK Parti olarak İsmail Bey'i destekliyoruz. Başarılar diliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. "