Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminali inşaat alanında, çalışmalar hakkında brifing aldı.
Erdoğan ve Şeyh Sabah, Beyan Sarayı'nda gerçekleştirdikleri programlarının ardından yapımını Limak Holding'in üstlendiği inşaat alanına geçerek, çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Yeni terminalin temeli mayıs ayındaki Kuveyt ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah tarafından atılmıştı.