Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta Geylani Camii'nin açılışında açıklamalarda bulunuyor.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Şırnak'ta az önce valimiz de söyledi, 27 tane cami yıktılar. 70 tane camiyi hasarlı hale getirdiler. Bu ne demek oluyor? Müslümanın mabedi yıkılır mı kardeşim? Bizim dinimizde, töremizde bu var mı? Bu alçak PKK terör örgütü insanları, masum insanları, askeri, polisi, korucuyu, önüne gelen herkesi gözünü kırpmadan öldürüyor. Çünkü bunlar talimat aldıkları efendilerinin dediklerini yapıyor. Artık bunlar bu millete zarar veremeyecek. Bundan emin olabilirsiniz. Yeter ki biz ülkemize, çocuklarımıza, geleceklerimize sahip çıkalım.

Şırnak'la birleşen 4 temelli yolu da önümüzdeki sene açıyoruz. Terör örgütüne rağmen inatla bu yolu da bitiriyoruz.

Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz bu güzelim ülkenin insanları ile gurur duyuyoruz. İki yıldan beri mücadelemiz devam ediyor. Şırnak merkezde bu alçak PKK terör örgütü ne yapmış? Hafızalarınızı yoklayın. Hasarlı konut sayısı 14 bin 166. 34 bin konutu az hasarlı hale getirmişler. Biz ne yaptık? Yıkılan binalar yerine gelir, yıkılan camiler yeniden yapılır ama yıkılan gönülleri fethetmenin yolu da Şırnak'ı barımıza basmaktır.