Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bayburt ve Gümüşhane AK Parti İl kongrelerine katılan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO tatbikatında kendisini ve Atatürk’ü hedef alan skandala sert tepki gösterdi. Erdoğan, şunları söyledi: İşte en son NATO tatbikatında hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, hem de şahsımı hedef tahtasına yerleştirdiler, bir skandala imza attılar. Bugüne kadar bize yapılan saldırıları, gizleyemedikleri sevinçle karşılayanların, işin içine Atatürk de dâhil edilince meselenin gerçek yüzünü anlamış olduklarını ümit ediyorum. Açıklamaları da olumlu buluyorum. Mesele şahıs, parti meselesi değildir. Hedef Türkiye’dir, Türk milletidir.

90’LARIN TÜRKİYE’Sİ YOK

Önümüzdeki dönemin çok daha çetin sınamalarla dolu geçeceğini tahmin etmek zor değil. Ticaretten diplomasiye kadar her alanda 15 yıl öncesiyle karşılaştırılamayacak bir Türkiye var. Şimdi kendi silahını yapan bir Türkiye var. Şimdi yerli otomobilini yapmaya hazırlanan bir Türkiye var. Bizi 1980’lerin 90’ların Türkiye’siyle karşılaştıranlar büyük bir yanılgı içindeler.

DÖNÜN KENDİNİZE BAKIN

Biz değişim dedikçe birilerinin uykusu kaçıyor. Genel başkan değişikliğini dahi kasetle, türlü ayak oyunlarıyla yapabilenler AK Parti’nin bu süreçleri şeffaf şekilde yürütmesinden rahatsız oluyor. Siz dönüp kendinize bir bakın. Gazete köşelerini tutmuş, TV ekranlarına ipotek koymuş, kültür ve sanat dünyasını esir almış bir avuç millet düşmanının, ülkemizin ortak değerlerini sömürmesine sessiz kalmayacağız.

PENSİLVANYALI ŞARLATAN

Gazetelerinde şehitlerimize şehit demeye bile dilleri varmaz. FETÖ’nün söylemlerine borazanlık yaparlar diğer taraftan da cumhuriyetimize sahip çıkmaktan bahsederler. Kurt gitti yazıya, meydan kaldı cıngıllı tazıya. Bunların da sesleri sadece meydanı boş zannettiklerinde çıkıyor. Meydanı asla bu kifayetsiz muhterislere bırakmayacağız. Pensilvanya’daki şarlatan gibi ihanet şebekelerinin devri de bitmiştir.

YOLDAN DÖNMEK YOK

Yolumuzdan dönmeyeceğiz. 2019 yaklaştıkça elbette Türkiye’ye çelme takmak isteyenlerin operasyonları da artacaktır. Ülkeyi, kendi şahsi mülkleri zanneden bu ruhu faşist, beslenme kaynağı komünist, söylemi popülist kesimlere sesleniyorum; Cumhuriyetimizin ortak değerleri adına demokrasi, millet, ezan, bayrak düşmanlığı yaptığınız günler sona ermiştir. Bizler şunu unutmayacağız. ‘Men sabera, zafera.’ Sabreden kimse Allah’ın izniyle zafere ulaşır.