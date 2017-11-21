Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Elektrik Yatırımları Toplu Açılış Töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

"Toplu açılış törenini icra ettiğimiz elektrik santrallerimiz ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Özellikle elektrik enerjisi alanındaki yatırımlarımıza bundan sonrada hız kesmeyeceğiz.

Bir yılda devreye giren üretim santralleri açısından yeni bir rekora imza atıyoruz. Ülkelerin büyüme oranlarıyla enerji tüketimleri arasında doğrudan bir ilişki vardır. Enerji tüketimi ne kadar fazlaya bir ülkenin refahı o kadar fazladır.

2017 yılı içinde toplam 2774 adet ve 8222 MW'lik tesis ülkemize kazandırılmış olacak. Böylece 1 yılda devreye giren üretim sdantralleri açısından yeni bir rekora imza atıyoruz. Enerjideki yatırımlara hız kesmeden devam edeceğiz.

Son 15 yılda birçok yatırımı hayata geçirdik. Toplam kurulu gücümücü 32 bin MW'den 83 bin MW'ye çıkardık. Yerli kömürün elektrik üretimindeki payını yüzde 16'ya yükselttik.

Sesleri çok çıkan bazı kesimlerin enerji hamlelerimizi engellemek için çaba harcıyorlar. Boşuna harcamayın.

"RAHATSIZ OLSANIZ DA YAPACAĞIZ"

Tüm tesislerimizin makinelerini takır takır çalıştığı bir Türkiye istiyoruz. Kömür rezervlerimizi batıdan doğuya kullanmak zorundayız. Bir dönem HES'lerin bölücü terör örgütü ile mücadele için inşaa edildiği yalanını ortaya attılar. Eğer HES'ler bölücü örgütlerin saldırılarına engel teşkil ediyorsa biz doğru yoldayız. Hidroelektrik enerjide o barajlar bize farklı kazanımlar sağlıyor. Şimdi nükleere giriyoruz, o da birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız olsanız da olmasanız da biz yapacağız. Derdimiz, bu enerjiyi kilowatt/saatte ne kadar ucuza ulaştırırız.

"ÇEVRECİ SIFATINI BEN BUNLARA BIRAKMAM"

Kim gerçekten samimi çevreci kim istismarcı ayırt edemez hale geldik. Mesele gerçekten çevreci sıfatını ben bunlara bırakmam.Dün darbecilere vesayetçilere gönüllü hizmetkarlık edenler bugün de enerji yatırımlarını baltalamak isteyenlerin taşeronluğunu yapıyor.

Ben dertliyim arkadaşlarım dertli.

Ülkemizin ekonomik bağımsızlığını savunman için hiç kimsenin enerji yatırımlarına karşı çıkması mümkün değil.

Hırsları akıllarının önüne geçmiş çevrelerin saldırılarına çok muhattap olduk.

Yerli kaynakları harekete geçirme kararı aldığımızda bu derece başarılı bir ivme yakalayacağımızı ummuyorduk. Çok iyi gidiyoruz.

Önümüzdeki 10 yıl içinde 10 Bin Megawatt güneş ve 10 bin Megawatt rüzgar enerjisini devreye almayı planlıyoruz."