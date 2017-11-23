Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Habertürk'te yer alan habere göre Bülent Arınç, 2007'de Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı için aday olmaması gerektiğini söylediğini belirtti. Arınç, buna sebep olarak; Erdoğan'ın icraatçı bir Başbakan olmasını gösterdiğini ifade etti.