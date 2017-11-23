Habertürk'te yer alan habere göre Bülent Arınç, 2007'de Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı için aday olmaması gerektiğini söylediğini belirtti. Arınç, buna sebep olarak; Erdoğan'ın icraatçı bir Başbakan olmasını gösterdiğini ifade etti.
Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması
23.11.2017 - 20:43 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 20:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti'nin eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, 2007'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan ile arasında geçen konuşmayı aktardı.
Etiketler : bülent arınç,recep tayyip erdoğan,ak parti,
522189 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/522189.aspx
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