Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Beştepe Sofrası"nda eğitimcilerle bir araya geldi.

Erdoğan, aralarında akademisyen, öğretmen ve sendikacıların da bulunduğu heyeti ağırladı.