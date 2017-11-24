Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Beştepe Sofrası"nda eğitimcilerle bir araya geldi.
Erdoğan, aralarında akademisyen, öğretmen ve sendikacıların da bulunduğu heyeti ağırladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen "Beştepe Sofrası"nda eğitimcilerle bir araya geldi.
Erdoğan, aralarında akademisyen, öğretmen ve sendikacıların da bulunduğu heyeti ağırladı.
Kaynak: AA
Etiketler : erdoğan,öğretmenler günü,