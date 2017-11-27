Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde düzenlenen programda konuştu. Kadına yönelik şiddetin asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kadına şiddeti insanlığa ihanet olarak ilan etmiş bir Cumhurbaşkanı sıfatıyla diyorum ki, bu ihanetin içine girmiş herkes cezasını çekmelidir” dedi. Erdoğan, yeni bir eylem planı hazırlandığını da belirterek “Erken yaşta ve zorla evlilik, artık geride bırakmamız gereken bir başka önemli sorundur” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, hakkındaki iddialarına değinen Erdoğan, şunları söyledi.

“Bu zat aynı zamanda fütursuz bir iftiracıdır, müfteridir. Hicap duygusu gelişmemiş bir yüzsüzdür, çünkü bu zat, eskiden beri şahsım ve ailem hakkında kesinlikle aslı astarı olmayan yalanlar üretti. Her seferinde yalanını yüzüne vurduğumuz, iftirasını başına çaldığımız hâlde sanki hiçbir şey olmamış gibi pişkince çirkefliğe devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yine çirkin yüzünü gösterdi. Bu kez Meclis kürsüsünden iftiraları ardı ardına sıraladı. Neymiş efendim çocuklarım kardeşim, eniştem, dünürüm, hatta eski özel müdürüm, yurt dışına milyonlarca dolar para göndermiş. Daha önce de benim 3 milyar dolar para bulduğunu ima etmişti.”



HODRİ MEYDAN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuktaki “Müddei, iddiasını ispat ile mükelleftir” kuralını hatırlatarak, şöyle devam etti: “Ben buradan artık ismini anmaya dahi tenezzül etmediğim bu zata soruyorum; öne sürdüğün iddiaların belgesi var mı? Varsa çıkar milletin önüne ben hemen gereğini yapayım. Yoksa çık milletin önüne iftira ettiğini söyle, özür dile. Aksi takdirde dünyanın en alçak suçu olan iftiracı konumuna düşeceksin. Azıcık onuru, haysiyeti, şerefi olan, yüreğinde utanma duygusu, yüzünde kızarma hissi olan birisi bu sözler karşısında ifade ettiğim iki yoldan birini seçer. Fakat yıllardır aynı şeyleri yaşadığımız için biliyorum ki bu zat, ne ortaya belge koyabilecek ne de çıkıp özür dileyecek. Daha da ötesi bu söylediğim sözlerin hepsini de yutup, üç gün sonra yine aynı şeyleri, aynı yalanları tekrarlamayı sürdürecek. Şimdi ben buradan bir şey söylüyorum. Tayyip Erdoğan’ın yurt dışında bir kuruş parası varsa, herhangi bir bankada, çıksın bunu ispat etsin. İspat ettiği anda Cumhurbaşkanlığı makamında bir dakika durmayacağımın taahhüdünü veriyorum. Hem siyaseti hem Cumhurbaşkanlığı makamını bırakacağım. Hodri meydan. Bunu ispat edemeyen Kemal, acaba o makamında duracak mı o da bunun bana taahhüdünü versin.”

BÖYLE ÇARPIK ZİHNİYET OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun kadına şiddet konusundaki sözlerini “skandal ifadeler” olarak nitelendirerek “Kadınlara yönelik toplantıda bu zat aynen şöyle diyor; ‘erkek işsizse eve yeteri kadar para gelmiyorsa akşam tencere kaynamıyorsa bu erkek de gelir hıncını karısından alır.’ Bunu diyen kim? Bay Kemal. Böyle çarpık bir zihniyet olur mu? Böyle bir yoz bakış açısı olabilir mi? Bu kadına şiddeti insanlığa ihanet değil alenen meşru gören bir kafadır. Bu mantığa göre ana muhalefetin başındaki zatın her yaşadığı seçim yenilgisinden sonra evde neler yaptığını düşünmek bile istemiyorum” dedi.