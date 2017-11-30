Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dağlık Karabağ'a gittikleri için haklarında Azerbaycan'da soruşturma açılan Uras, Çetinoğlu, Bayramoğlu ve Katırcıoğlu'yla ilgili soruyu cevaplayan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarının Azerbaycan ve Türkiye'nin bilgisi dışında Dağlık Karabağ'a gitmesinin kendilerini de üzdüğünü belirtti.

Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Dolayısıyla Azerbaycan'ın toprağına kaçak girmek suçtur. Özellikle Karabağ'ın hassas bir durumu var. Tıpkı diğer 7 il gibi işgal altındadır. O nedenle Azerbaycan'da bir soruşturma başlatılınca Türkiye'de de bir soruşturma başlatıldı. Yasal süreç başladı ve mahkeme bu kişileri ifadeye çağırdı." bilgisini verdi.

Yargı sürecinin devam ettiğini bildiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu kişiler beni de aradı ve yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini söylediler. Ben de kendilerine bunu Azerbaycan yönetimine de anlatmalarını söyledim. Neticede ilkokul öğrencileri değiller. Orada Azerbaycan'ı savunduklarını, Hocalı katliamını eleştirdiklerini ve Karabağ konusunda Azerbaycan'ı desteklediklerini söylediler. Fakat oraya illegal şekilde gitmeleri bir suç teşkil etti. Neticede Azerbaycan'a, hatalı olduklarını ve oraya gitmelerinin suç olduğunu bilmediklerini belirten bir mektup yazdılar. Fakat yasal süreç başladı. Bu ders olsun. Bir daha hiçkimse Azerbaycan toprağı olan Karabağ'a Azerbaycan'ın izni olmadan gitmesin. Biz de bunun kabul edemeyiz, Azerbaycan da kabul edemez."

Uras, Çetinoğlu, Bayramoğlu ve Katırcıoğlu 22 Eylül'de Dağlık Karabağ'a gitmiş, bu durum Azerbaycan kamuoyunca tepkiyle karşılanmıştı. Söz konusu 4 Türk vatandaşı hakkında, Azerbaycan Ceza Kanunu'nun "Azerbaycan devlet sınırını yasa dışı geçme" maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

Azerbaycan mahkemesinin tutuklama kararı verdiği Uras, Çetinoğlu, Bayramoğlu ve Katırcıoğlu için uluslararası arama kararı çıkartılmış, bahsi geçen kişilerin gözaltına alınmaları için ilgili Türk birimlerine başvuruda bulunulmuştu.