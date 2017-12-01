Kocaeli'de yürütülen terörle mücadele soruşturmaları kapsamında, aralarında HDP eski Kocaeli il başkanı İ.E., halen görev yapan parti bölge sorumlusu G.G., parti yöneticilerinden İ.E ile A.Y. terör örgütünün propagandasını yapma suçundan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından göz altına alındı. HDP yöneticileri İ.E., A.Y., G.G., ve A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
Sorguları tamamlanan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
HDP'li yöneticiler tutuklandı
01.12.2017 - 16:46 | Son Güncelleme: 01.12.2017 - 16:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli’de yürütülen terörle mücadele çalışmaları kapsamında, terör örgütü propagandası yaptıkları suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 1'i eski, 4 HDP yöneticisi tutuklandı.
Kocaeli'de yürütülen terörle mücadele soruşturmaları kapsamında, aralarında HDP eski Kocaeli il başkanı İ.E., halen görev yapan parti bölge sorumlusu G.G., parti yöneticilerinden İ.E ile A.Y. terör örgütünün propagandasını yapma suçundan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından göz altına alındı. HDP yöneticileri İ.E., A.Y., G.G., ve A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.
Etiketler : Kocaeli,
524119 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/524119.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER