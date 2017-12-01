Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli'de yürütülen terörle mücadele soruşturmaları kapsamında, aralarında HDP eski Kocaeli il başkanı İ.E., halen görev yapan parti bölge sorumlusu G.G., parti yöneticilerinden İ.E ile A.Y. terör örgütünün propagandasını yapma suçundan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından göz altına alındı. HDP yöneticileri İ.E., A.Y., G.G., ve A.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

Sorguları tamamlanan 4 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.