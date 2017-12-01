Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Birinci Dünya Savaşı'nda vatanımızın istiklali ve istikbali için Romanya'da şehit düşen binlerce kefensiz şehidimizin emanetine milletçe sahip çıkmaya devam ediyoruz. Biliniz ki vatanını ve mukaddesatını muhafaza etmek için gövdesini siper eden aziz şehitlerimiz ölmemiştir; onlar bilakis diridirler." dedi.

Canikli, Romanya'daki temasları kapsamında Bükreş Türk Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitliğe çelenk koyan ve dua eden Bakan Canikli, mezarlara da karanfil bıraktı.

Şehitlik defterini de imzalayan Canikli, şunları yazdı:

"Romanya'ya gerçekleştirdiğim resmi ziyaret vesilesiyle vatanımız için şehit düşen kahraman evlatlarımızın huzurunda bulunmaktan büyük onur ve heyecan duyuyorum. Birinci Dünya Savaşı'nda vatanımızın istiklali ve istikbali için Romanya'da şehit düşen binlerce kefensiz şehidimizin emanetine milletçe sahip çıkmaya devam ediyoruz. Biliniz ki vatanını ve mukaddesatını muhafaza etmek için gövdesini siper eden aziz şehitlerimiz ölmemiştir; onlar bilakis diridirler.

Onların istiklal ruhu ve vatan aşkıyla gerçekleştirdiği mücadele günümüzde de aynı kararlılık ve inançla sürdürülmektedir. Dost bir ülkenin toprağında şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkarken bizlere destek olan Romen halkına şükranlarımı sunuyorum. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal eden, vatanı ve milleti uğruna her dönemde canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet, minnet, gurur ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Canikli'ye ziyaretinde Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Osman Koray Ertaş da eşlik etti.

Bükreş Türk Şehitliği 1932'de Büyükelçi Hamdullah Suphi Tanrıöver'in girişimleriyle kuruldu.

Şehitlikte, Birinci Dünya Savaşı'nda Romanya'da şehit düşen ve isimleri bilinen 400 şehit tek kabirlerde, isimleri belirlenemeyen 535 şehit de toplu bir kabirde yatıyor.