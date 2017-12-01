Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstiklal Caddesi'ndeki çalışmaların bir ay içinde tamamlanacağını belirterek, "İnşallah Galatasaray Meydanı da bitince tertemiz bir şey ortaya çıkacak." dedi.

Demircan, Beyoğlu Belediyesi ve Beyoğlu Yatırımcılar Grubu (BIG) tarafından Grand Pera Emek Salonu'nda düzenlenen, "Beyoğlu Büyük Dönüşüm Buluşması"nda yaptığı konuşmada, gittiği farklı şehirlerde kendisine sürekli İstiklal Caddesi'ndeki çalışmaların sorulduğunu, sosyal medyaya da konu olan tramvayın kaldırılıp kaldırılmayacağının ise çok merak edildiğini ifade etti.

Caddenin yenilenme sürecine ilişkin pek çok telefon da aldığını anlatan Demircan, "Tramvay kalkacak mı kalkmayacak mı konusu sosyal medyada da çarpıtıldı. 1900'lerin başında yapılmıştı altyapısı yeni yatırımlarıyla aslında İstiklal Caddesi bunu kaldırmıyordu." dedi.

"5 bin 737 bina restorasyon ve renovasyondan geçirildi"

Beyoğlu'nda yürütülen projeleri hakkında bilgi veren Demircan, ilçenin tarihin en büyük talebiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Başkan Demircan, 13 yılda 5 bin 737 binanın restorasyon ve renovasyondan geçirildiğini belirterek, "Beyoğlu'nun toplam yapı stoku bina bazında 27 bin. Bunun 5 bin 737'sini yeniden renove, restore ederek hayata katmışız." dedi.

Eskiyi korurken geleceğe bakmaya çalıştıklarına değinen Demircan, Beyoğlu'na 2 milyon 250 bin metrekare ticaret ve yaşam alanı kazandırdıklarını bildirdi. Gelen eleştirileri de anlayışla karşıladığını dile getiren Demircan, şöyle devam etti:

"Bu kadar işin olduğu yerde düzenin bazen biraz aksaması, tozun dumanın olması da normaldir. Mesela İstiklal Caddesi'ni çok soruyorlar. İstiklal Caddesi'nde ticari hayat bir iken şimdi belki 50. Ne enerjisi ne İSKİ'si ne İGDAŞ'ı, BEDAŞ'ı, kapasite yetmiyor. Her gün elektrik kesintileri, her gün şu kesintisi, bu kesintisi... Mümkün değil, taşınabilir değildi. İşlerin kötü gittiği süreçte Büyükşehir Belediyemizden rica ettik, biz de işin içinde olduk. Esnafımıza anlayışları için teşekkür ediyorum ama oldu bitti. Bir ay daha... İnşallah Galatasaray Meydanı da bitince tertemiz bir şey ortaya çıkacak. Sonunda AVM'lerle yarışıyoruz."

"Konaklama kapasitesi 46 bine ulaştı"

Başkan Demircan, Beyoğlu'nda her gün 2 milyon insanı misafir ettiklerini, her gün 46 bin turistin de ilçenin otellerinde konakladığını vurguladı. Kültür sanat merkezlerinin yüzbinlerce konuğu ağırladığını dile getiren Demircan, şehirler arası rekabette de açık ara önde olduklarını ifade etti.